NTD: 3.987 Nicht-US-Bürger haben in Nevada gewählt | Trump kündigt Barrs Rücktritt an

US-Justizminister Barr tritt zurück

US-Justizminister William Barr tritt von seinem Amt zurück. Dies erklärte US-Präsident Donald Trump über Twitter und fügte eine Kopie des Rücktrittsschreibens von Barr bei.

In dem Tweet schrieb Trump, er habe gerade ein Treffen mit Barr im Weißen Haus beendet.

Barr werde kurz vor Weihnachten gehen. In der Zwischenzeit wird der stellvertretende Justizminister Jeff Rosen das Amt des Justizministers übernehmen.

In seinem Tweet hat Trump Barrs Rücktrittsschreiben beigefügt. Darin lobt der Justizminister Trump für seine Leistungen und die seiner Regierung. Barr betont ebenso, dass nur wenige den Angriffen standhalten könnten, mit denen Trump es zu tun hatte.

Im Brief führte Barr auch aus, dass er bei dem Treffen Trump ein Update über die Ermittlungen des Justizministeriums zum Wahlbetrug gegeben habe. Trotz seines Rücktritts würden die Vorwürfe weiterhin verfolgt, so Barr.

Die Gründe für seinen Rücktritt sind derzeit nicht bekannt.

Electoral College wählt Präsidenten (Minute 01:06)

Die 538 Wahlmänner kamen am 14. Dezember zusammen, um ihre Stimmen für den nächsten Präsidenten der USA abzugeben. Doch in den umkämpften Staaten leisten die republikanischen Wahlmänner Widerstand.

Die Wahlmänner in den USA gaben gestern, 14. Dezember, ihre Stimmen ab. Die meisten der 538 Wahlmänner wählten gemäß der Vorhersagen. Wahlmänner in wichtigen umkämpften Staaten wie Georgia, Michigan und Pennsylvania stimmten für Joe Biden.

Doch bevor die Stimmen als „offiziell“ gelten, müssen diese während der gemeinsamen Sitzung des Kongresses ausgezählt werden. Das wird am 6. Januar der Fall sein, wenn sich das Repräsentantenhaus und der Senat treffen. Vorsitzender im Senat ist Vizepräsident Mike Pence. Er wird den Prozess beaufsichtigen.

Die Wahlmänner der Demokraten in den umstrittenen Staaten gaben ihre Stimmen ab. Doch die republikanischen Wahlmänner in Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona und Michigan halten dagegen. Sie stimmten verfahrenstechnisch für Donald Trump und Mike Pence. In ihren Augen heißt das, dass in dieser Abstimmung für sie das letzte Wort noch nicht gefallen ist. Dies kommt, nachdem ihre Staaten demokratische Wahlmänner für Joe Biden und Kamala Harris ernannt hatten, und zwar offiziell.

Die Republikaner von Pennsylvania gaben dazu eine Erklärung ab. Es heißt darin: Sie hätten „auf Antrag der Trump-Kampagne eine vorbehaltliche Stimme“ für Trump und Pence abgegeben. Damit wollen sie „alle Rechtsansprüche bewahren, die auch in Zukunft erhalten bleiben können“. Dies sei jedoch „in keiner Weise ein Versuch, den Willen der Wähler von Pennsylvania an sich zu reißen oder anzufechten“.

Von den 16 Wahlmännern in Georgia stimmten sechs Wahlmänner für Trump. Der Grund: „Die Anfechtung der Wahl läuft noch.“

Laut dem Vorsitzenden der Republikanischen Partei von Georgia, David Shafer, war der Schritt nötig, weil „die Klage des Präsidenten, die Wahl in Georgia anzufechten, noch anhängig ist“.

Wenn republikanische Wahlmänner ihre Stimme für Trump abgeben, könnte es zu „duellierenden Wahlmännern“ kommen. Das heißt, ein Kandidat wird vom Gouverneur und der andere vom Parlament bestätigt. Wenn diese Pattsituation eintritt, müsste sich das Oberste Gericht der USA damit befassen.

Ein Berater des Weißen Hauses, Stephen Miller, sagte gegenüber „Fox News“, dass in mehreren Bundesstaaten alternative Wahlmännergruppen gewählt wurden. Dieser Schritt solle zu Trumps Wiederwahl führen. Laut Miller ist die einzige Frist in der Verfassung der 20. Januar. Bis dahin gebe es genug Zeit, um die Wahl für ungültig zu erklären.

Kongress entscheidet, wer Präsidentschaft gewinnt (Minute 03:24)

Zwei Senatoren sagen, sie werden im Januar möglicherweise die Wahlmännerstimmen ablehnen. Drei Abgeordnete planen, Einspruch zu erheben. Ein Einspruch kann zwar eingereicht werden, muss aber von mindestens einem Senator und einem Abgeordneten unterstützt werden.

Der Kongress bestimme, wer der nächste Präsident werde, nicht das Justizsystem, sagte der Abgeordnete Mo Brooks aus Alabama.

Der Kongress müsse zunächst die Wahl des Electoral College in den Staaten anerkennen oder ablehnen.

Der Kongress tritt am 6. Januar um 13 Uhr zusammen, um die Stimmen der Wahlmänner der Bundesstaaten entgegenzunehmen. Der Senatspräsident wird dann fragen, ob es Einsprüche gibt. Diese müssen mindestens von einem Senator und einem Abgeordneten unterzeichnet sein.

Bislang haben die republikanischen Senatoren Ron Johnson aus Wisconsin und Rand Paul aus Kentucky angekündigt, dass sie Einspruch erheben werden.

Drei Abgeordnete wollen ebenfalls Einsprüche einreichen: Der Abgeordnete Mo Brooks, der gewählte Abgeordnete Barry Moore aus Alabama sowie die gewählte Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia.

Nach einem Einspruch müssen Senat und Repräsentantenhaus gesondert entscheiden, ob sie die angefochtenen Wahlmännerstimmen eines Staates annehmen oder ablehnen. Wenn beide Kammern die Stimmen des Staates ablehnen, werden sie nicht gezählt.

Wenn keiner der beiden Kandidaten dann eine Mehrheit bekommt, stimmt der Kongress ab und wählt den nächsten Präsidenten und Vizepräsidenten der USA.

Die Delegation der Repräsentanten jedes Staates hat eine Stimme. Ein Kandidat muss eine Mehrheit der Delegationsstimmen erhalten – also 26 von 50 Stimmen – um Präsident zu werden.

Bericht: Dominion für Wahlmanipulation ausgelegt (Minute 04:58)

Die forensische Untersuchung von Dominion-Maschinen in den USA ist abgeschlossen. Die Ergebnisse der Wahl in allen Staaten, die das System verwendeten, sollten infrage gestellt werden, heißt es in dem Bericht der Datenfirma, die die Untersuchung durchführte. Dominion sei darauf ausgelegt, Wahlergebnisse zu beeinflussen, so der Bericht weiter der Datenfirma „Allied Security Operations Group“.

Die Firma führte eine forensische Überprüfung von 22 Dominion-Maschinen in Michigans Antrim County durch. Diese hatten Berichten zufolge Tausende Trump-Stimmen am Wahltag auf Biden übertragen.

Richter Kevin Elsenheimer aus Michigan bewilligte am Mittwoch, 14. Dezember, einen Antrag auf Veröffentlichung des Berichts.

Cybersecurity-Experte und Autor des Berichts, Russell Ramsland Jr., schrieb:

„Die Ergebnisse der 2020 Wahl in Antrim County können nicht zertifiziert werden. Sie sind das Ergebnis eines Maschinen- bzw. Softwarefehlers, nicht eines menschlichen Fehlers.“

Und weiter: „Das System generiert absichtlich eine enorm hohe Anzahl von Stimmzettelfehlern. Die elektronischen Stimmzettel werden dann zur Überprüfung weitergeleitet.“

Wenn eine Maschine einen Stimmzettel nicht auslesen kann, soll normalerweise ein kleines Gremium aus einem Demokraten und einem Republikaner den Stimmzettel überprüfen und entscheiden, was die Absicht des Wählers war. Bei diesem Schritt entscheiden folglich Wahlhelfer, an wen die Stimme geht. Allerdings ging der Prozess dem Bericht zufolge ohne Aufsicht und ohne Prüfpfad vonstatten.

„Die absichtlichen Fehler führen zu einer Massenauswertung von Stimmzetteln ohne Aufsicht, ohne Transparenz und ohne Prüfpfad“, heißt es darin.

Laut Bericht erlaubt die Wahlkommission der USA eine Fehlerquote von einem in 250.000 Stimmzetteln. Das Überprüfungsteam stellte jedoch eine Fehlerquote von über 68% fest.

Dem Wahlbeobachter und Ex-Senator von Michigan, Patrick Colebeck, zufolge, fehlten bei der diesjährigen Wahl alle Aufzeichnungen der Auswertungen zur Wahl und das, obwohl die Aufzeichnungen aus früheren Jahren vollständig seien.

„Das ist ein klares Indiz dafür, dass jemand in diesem Fall Wahlbetrug betrieb. Es ist unglaublich, dass sie Antrim County zertifiziert haben, ganz zu Schweigen von Michigan und allen anderen Staaten, in denen das Dominion-Wahlsystem verwendet wurde“, sagte Patrick Colbeck, Wahlbeobachter und Ex-Senator von Michigan.

Die Beweise sollten große Zweifel an den Ergebnissen aller Landkreise und Staaten aufkommen lassen, in denen Dominion verwendet wurde, so Colbeck weiter. Außerdem sagte er:



Die Quintessenz ist, das Dominion-System wird in 47 von 83 Landkreisen im Staat Michigan verwendet. Dies stellt sofort die Gültigkeit aller Ergebnisse nicht nur in Antrim County infrage, sondern auch in allen anderen Landkreisen von Michigan. Wenn man dazu noch bedenkt, dass dasselbe System in 28 von 50 US-Staaten verwendet wird – einschließlich der meisten der umkämpften Staaten –, stellt das die Ergebnisse der ganze Wahl in Frage. Nur wegen der Analyse-Ergebnisse in Antrim County.“

Michigans Generalstaatsanwältin, die Demokratin Dana Nessel, schrieb in einem Beitrag: Anwälte in Michigan sollten keine „unrechtmäßigen beziehungsweise unseriösen Klagen einreichen oder das Gericht in die Irre führen“. Ihr zufolge verletze „die Flut von Trump-Klagen in unserem Staat“ die Vorschriften von Michigan.



„Wenn die Justizministerin tatsächlich ihren Amtseid wahren würde, würde sie gegen die Verursacher des Wahlbetrugs ermitteln und sie strafrechtlich verfolgen. Doch wir wissen, dass [sie] stattdessen dem Anwalt des Klägers in Antrim County mit rechtlichen Schritten droht… Das ist ein Beispiel für einen Unrechtsstaat“, hielt Colbeck dagegen.

Die Vorsitzenden der Republikanischen Partei in Michigan sagten am 14. Dezember erneut, sie würden weder die Wahlmänner behindern noch Stimmen aufheben.

„Wir haben einen republikanischen Senat und ein republikanisches Repräsentantenhaus. Doch die Leitung von Haus und Senat sagen, sie hätten keine Beweise für Wahlbetrug gesehen. Sie schauen offensichtlich nicht hin, wenn sie keine Beweise für weit verbreiteten, erheblichen Wahlbetrug in diesem Staat sehen. Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, so Colbeck.

Der stellvertretende Justizminister von Michigan, Erik Grill, sagte dem Richter am 14. Dezember, dass der vorläufige Bericht „ungenau, unvollständig, und irreführend“ sei.

Eidesstattliche Erklärung: 3.987 Nicht-US-Bürger haben in Nevada gewählt (Minute 09:24)

Fast 4.000 Nicht-US-Bürger sollen in Nevada im November gewählt haben. Dies ist das Ergebnis einer Prüfung der Liste von Führerscheinbesitzern des Staates.

Die Republikanische Partei von Nevada erklärte am Samstag, 12. Dezember, sie habe Beweise gefunden, dass mehr als 3.900 Nicht-US-Bürger bei der Wahl 2020 in Nevada abgestimmt hätten.

Jesse Kamzol ist ein Experte, der in einem Gerichtsverfahren zur Wahl für die Republikaner aussagt. Er habe Übereinstimmungen gefunden, als er Datensätze der Straßenverkehrsbehörde (DMV) von Nicht-US-Bürgern mit dem Wählerregister des Staats verglich, erklärte Kamzol in einer eidesstattlichen Erklärung, die er bei einem Gericht in Nevada einreichte. Ihm zufolge seien mehr als 6.000 Nicht-US-Bürger als Wähler registriert. Fast 4.000 von ihnen hätten bereits in diesem Jahr bei den Parlamentswahlen ihre Stimme abgegeben.

Die Republikaner von Nevada hatten Anfang des Monats die DMV vorgeladen. In Nevada können legale Ausländer, wie beispielsweise Green-Card-Inhaber, sowie illegale Einwanderer Führerscheine und Ausweise erhalten. Laut den Daten, die die DMV den Republikanern zur Verfügung stellte, haben mehr als 110.000 Nicht-US-Bürger Führerscheine.

Einem Gesetz aus dem Jahr 2019 zufolge kann die DMV in Nevada jeden, der einen Führerschein beantragt, automatisch ins Wählerregister eintragen.

Wie in der eidesstattlichen Erklärung angegeben, sollen fast 4.000 Stimmen von Nicht-US-Bürgern gezählt worden sein. Insgesamt sollen rund 4.500 Nicht-US-Bürger versucht haben zu wählen.

Nach diesem Fund drängen die Republikaner von Nevada den Justizminister des Staates, den Wahlbetrug zu untersuchen.