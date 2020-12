NTD: KPMG von KPC-Mitgliedern infiltriert | Frankreich: Polizei setzt Tränengas gegen Demo ein

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein | KPMG von KPC-Mitgliedern infiltriert“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Frankreich: Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein

In der französischen Stadt Nantes setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein, um Demonstranten zu zerstreuen, die gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz auf die Straße gingen. Am Dienstagabend, 16. November, liefen zwei Proteste zusammen. Einer prangerte das Sicherheitsgesetz an und der andere die Lockdown-Maßnahmen.

Ich fürchte, wir befinden uns jetzt mit den Maßnahmen der Regierung und diesem repressiven Gesetz, das keinen anderen Nutzen hat als die Freiheit zu verletzen, in einer autoritären Krise“, sagte eine Regierungsbeamtin namens Fabienne.

Es demonstrierten ungefähr tausend Personen.

„In Nantes sind mehrere Hundert Menschen. Unser einziges Ziel ist tatsächlich die Aufhebung des Gesetzes, nicht marginale Diskussionen über diese oder jene Klausel“, erklärte Bernard Valin, Stellvertretender Geschäftsführer von FSU aus dem Département Loire-Atlantique.



Frankreich erfuhr eine Welle von Straßenprotesten, nachdem die Regierung im Parlament ein Sicherheitsgesetz verabschiedet hatte. Der Gesetzentwurf soll die Überwachung erhöhen und die Rechte auf die Verbreitung von Bildern, auf denen Polizeibeamte abgebildet sind, in den Medien und im Internet einschränken.

Die Regierungspartei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron kündigte kürzlich eine Kehrtwende an und sagte, sie würde den Artikel umschreiben.

Schwedisches Gericht erlaubt Ausschluss von Huawei

Die schwedische Telekommunikationsbehörde PTS fährt mit seinen Bandbreiten-Auktionen fort und umgeht eine frühere Regelung.

Im Oktober verbot PTS die Nutzung von Geräten von Huawei und ZTE durch Telekommunikationsbetreiber, die an 5G-Auktionen teilnehmen. Aber Huawei erlangte eine gerichtliche Verfügung, welche die Beschwerde von PTS aussetzte und die Auktionen unterbrach.

Die neueste Gerichtsentscheidung ermöglicht der Behörde, Huawei auszuschließen, räumt dem chinesischen Hersteller für Telekommunikationsausrüstung jedoch die Option zur Berufung ein.

Schweden befürchtet, dass eine Verzögerung im 5G-Netzausbau negative Konsequenzen für die schwedische Unternehmenswelt nach sich zieht.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Britische Spitzenauditoren beschäftigen über 2.000 KPC-Mitglieder

In den vier größten britischen Wirtschaftsgesellschaften arbeiten Hunderte Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas. „The Telegraph“ berichtet, dass mindestens in jeder dieser Firmen auch mindestens ein Partner Mitglied der KPC ist.

Laut „The Telegraph“ arbeiteten im Jahr 2016 über 2.000 Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas für die Top vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von Großbritannien.

Die Zeitung hat Zugang zu einem durchgesickerten Dokument, in dem die Mitglieder der KPC der Region Shanghai aufgelistet sind. Die Liste wurde im Jahr 2016 extrahiert und von der Tech Group Internet 2.0 verifiziert.

Demzufolge hatte KPMG im Jahr 2016 mindestens 400 Mitglieder. Eine der Partner, Yang Jie, nahm 2017 als sogenannte „ehrenwerte Vertreterin“ am 19. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas teil.

Eine Website der chinesischen Regierung lobt Yang und schreibt: „Das rote Gen in KPMG zu verankern und es über Generationen weiterzugeben, wurde Yang Jies Hauptziel bei der Arbeit.“

KPMG äußerte „NTD“ gegenüber, dass sie dies nicht kommentieren möchten.

Die KPC hat große Antrengungen unternommen, um ausländische Institutionen zu infiltrieren. Es ist auch bekannt, dass Unternehmen mit Sitz in China alles tun müssen, was die KPC ihnen vorschreibt, zum Beispiel die Übergabe personenbezogener Daten.

Matt Kilcoyne, stellvertretender Direktor des Adam Smith Institute, sagte:

Unternehmen, die von einer Öffnung der Weltwirtschaft profitiert haben, können sich nicht hinter lokalen Kulturen verstecken, wenn sie herausfinden, dass sie mit dem Kommunismus zusammenarbeiten.“

Er merkte an, dass China die zweitgrößte Wirtschaft der Welt ist – und die weltgrößte Diktatur.

Scytl fördert mutmaßlichen Betrug

Ein Schweizer Bankier sagte, sein eigenes Land könnte Verbindungen zu möglichen hinterhältigen Geschäften bei den US-Wahlen haben. Der Mann arbeitete in den letzten 30 Jahren als Wahlbeobachter in seinem Heimatland.

Ein Schweizer Bankier, der seit über 30 Jahren Wahlen in der Schweiz unter die Lupe nimmt, führte aus, dass es Beweise zum Betrug bei den Wahlen in den USA gebe.

Die Wahlen in der Schweiz haben in der Regel die höchste Wahlbeteiligung der Welt. Bis zum letzten Jahr verwendeten sie elektronische Systeme zur Abstimmung.

Dieser Wahlbeobachter behauptet, dass das einzigartige Abstimmungssystem seines Landes Wahlbetrug üblich macht. Außer einigen Cybersicherheitsexperten haben auch andere Bedenken geäußert.

Der Bankier sagte, das, was er dieses Jahr bei den US-Wahlen gesehen habe, sehe so aus wie das, was er seit 30 Jahren in der Schweiz beobachte.

„Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Dominion-Software auf verschiedenen Ebenen voller Hintertüren ist und verschiedene Betrugsmöglichkeiten bietet. Ich kann sogar sagen, dass diese Software entwickelt wurde, um die Arbeit von Betrügern zu erleichtern“, so der Wahlbeobachter und Bankier François de Siebenthal.

Rechtsanwältin Sidney Powell sagte, dass US-Stimmzettel in Deutschland und Spanien gezählt wurden. Sie sprach im Hauptquartier der Republikanischen Partei in Washington, DC.

Ein Abgeordneter von Texas, Louie Gohmert, behauptete im November, dass das US-Militär möglicherweise Server in Deutschland von dem Abstimmungssoftware-Unternehmen Scytl beschlagnahmt habe. Er verwies auf eine deutsche Quelle.

Der Kongressabgeordnete führte aus, die Server hätten Informationen darüber, wie viele Stimmen bei den allgemeinen Wahlen manipuliert wurden. Der pensionierte General der Luftwaffe Thomas McInerney behauptete in einem Interview mit „WvW-TV“, das US-Militär habe Server in Frankfurt beschlagnahmt. „NTD“ hat den Vorgang nicht unabhängig geprüft.

Die Behauptung, Scytl habe eine Rolle beim Wahlbetrug gespielt, könnte jedoch Anlass zu weiteren Ermittlungen geben. Powell erklärte, dass Scytl Verbindungen zu Dominion hat – eine Behauptung, die Scytl bestreitet. Scytl bietet elektronische Abstimmungssysteme an. Es hat seinen Sitz in Spanien.

Im Jahr 2019 bat der Schweizer Postdienst Hacker, die Sicherheit der Scytl-Software zu testen.

„Einige Hacker haben offengelegt, wie einfach es ist, mit diesem System einen Betrug zu begehen. In der Schweiz hat ein Journalist enthüllt, wie er die Software gehackt hat“ so François de Siebenthal.

Die Behörden verurteilten den Journalisten daraufhin wegen Wahlbetrugs.

Die Beamten beschlossen auch, in der Schweiz keine elektronische Abstimmung durchzuführen. Trotzdem hat die Schweizer Post im Mai 2020, sechs Monate vor den Wahlen in den USA, Scytl-Software gekauft.

Ein Vorgang, den Siebenthal als unerklärlich bezeichnet, da die Schweizer Post ihn nicht nutzen darf. Er behauptet, Wahlbetrug sei mit Beteiligung aus dem Ausland möglich.

„Einige internationale Organisationen in der Schweiz haben ein höheres Schutzniveau als der diplomatische Schutz. Keine Polizei kann dorthin gehen oder diese Orte durchsuchen“, sagte de Siebenthal.

Er führte aus, dass all diese Anomalien ihn dazu veranlassen, weitere Untersuchungen durchzuführen. Powell und andere führen derweil ihre Ermittlungen und Rechtsfälle fort, in denen die Integrität der Wahlen gefordert wird.