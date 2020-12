NTD: Pentagon pausiert Gespräch mit Biden-Team | Flynn: “Trump könnte mit Militär Neuwahlen erwirken“

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Dominion-Whistleblower: “CEO hat gelogen” | Signaturprüfung bei Briefwahlstimmen in ganz Georgia“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

US-Verteidigungsministerium: Pausieren „einvernehmlich“ Gespräche mit Biden-Team

Das US-Verteidigungsministerium will die Übergangsgespräche mit dem Biden-Team pausieren. Das Ministerium gab bekannt: Dies sei „einvernehmlich vereinbart“ worden. Nach den Feiertagen sollen die Gespräche fortgesetzt werden.

Das US-Verteidigungsministerium, kurz DoD, möchte einen reibungslosen Übergang gewährleisten. Daher werde es in den nächsten Wochen hauptsächlich wesentliche Informationen über „Operation Warp Speed” der US-Regierung und das KPC-Virus bereitstellen.

Die Gespräche mit Bidens Übergangsteam will der amtierende Verteidigungsminister Christopher Miller zunächst pausieren. Dieser Schritt sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt gewesen.

Das Biden-Team widersprach dieser Aussage. Denn für das Team sei es wichtig, dass die Gespräche fortgesetzt werden. Denn es gebe „keine Zeit zu verlieren“.

Die amerikanische Nachrichtenwebsite „Axios“ zitierte anonyme Quellen. Demnach wären DoD-Beamte angeblich über die Entscheidung vom Verteidigungsminister geschockt gewesen.

Doch Miller gab an, die etwa 20 Gespräche mit 40 Beamten werden lediglich auf die Zeit nach dem 1. Januar verschoben.

Flynn: Trump könnte mit Militär neuwahlen erwirken

General Michael Flynn sagt, US-Präsident Donald Trump könne die Wahl immer noch gewinnen. So könnte Trump unter anderem Wahlmaschinen beschlagnahmen lassen und „militärische Kapazitäten” nutzen und so in den umkämpften Bundesstaaten die Wahl erneut erwirken lassen.

Trump habe die Wahl am 3. November gewonnen. Dies gab General Michael Flynn der Nachrichtenwebsite „NewsMax” an. Weiter sprach er von Optionen, die Trump erwägen könnte. Flynn sagte:



„Er könnte sofort anordnen, jede einzelne dieser Maschinen im ganzen Land zu beschlagnahmen. Wenn er wollte, könnte er auch innerhalb der Swing States militärische Kapazitäten nutzen und im Grunde die Wahl in jedem dieser Staaten neu austragen. Das ist keineswegs neu.“

Flynn könnte sich damit auf die Anwendung des Aufstandsgesetzes „Insurrection Act” von 1807 beziehen. Es erlaubt dem Präsidenten, das Militär einzusetzen, um einen Aufstand oder eine Revolution innerhalb der USA zu unterdrücken.

Trumps Weggefährten, wie die Anwälte Lin Wood und Sidney Powell meinen, die Wahl sei manipuliert worden und ein Putsch finde statt. Dies bezeichneten sie als eine „Farbrevolution“.

Flynn zufolge müsse Trump sofort einen Sonderbeauftragten ernennen. Dieser soll den Wahlbetrug untersuchen und strafrechtlich verfolgen.

Ob der Präsident diese Optionen erwägen werde, das wisse Flynn nicht. Dennoch müsse Trump einen Plan bereit haben. Bereit für jede Eventualität. Denn sie dürfen nicht zulassen, wie die Wahl den Bach heruntergeht.

In seinem Interview mit „NewsMax” stellte Flynn auch klar, er trete nicht für das Kriegsrecht ein. Denn es gebe einen verfassungsmäßigen Prozess, der befolgt werden muss.

Doch es sei eine Option, die viele Male zuvor eingesetzt wurde.

Eine Exekutivanordnung vom Jahr 2018 würde Trump außerdem erlauben, Wahlmaschinen zu beschlagnahmen, wenn ausländische Einmischung in die Wahl bestätigt wird. Rechtsanwältin Powell zufolge hätten sie mehr als genug Beweise, um die Anordnung umzusetzen.

Dominion-Auftragnehmerin: Dominion-CEO hat Gelogen

Der Geschäftsführer von „Dominion Voting Systems” behauptet: Ihre Wahlmaschinen seien keineswegs für den Online-Betrieb ausgelegt. Doch im Schulungshandbuch der Firma steht etwas anderes.

„Dominion Voting Systems” bestreitet, dass ihre Wahlmaschinen mit dem Internet verbunden wären oder USB-Anschlüsse hätten. In einer Anhörung, am 15. Dezember, unterstrich der CEO der Firma diese Behauptung. John Pouus, CDO von Dominion, sagte:



„Außerdem sind die Wahlmaschinen dafür ausgelegt, als geschlossene Systeme verwendet zu werden, die nicht vernetzt sind. Das bedeutet, dass sie nicht mit dem Internet verbunden sind.“

Das sieht Melissa Carone, Auftragnehmerin bei Dominion, anders. Carone arbeitete nämlich am Wahltag für Dominion in Detroit, Michigan. Und sie verrät: Bei einem der Domininion Trainingsseminare wurden Arbeitsblätter und eine Audiodatei herausgegeben. Und die Inhalte dieser Schulungsmaterialien widersprechen den Aussagen des CEOs. Carone sagte bereits vor den Abgeordneten von Michigan aus. Sie erklärte:



„Verrückt ist, dass dieser Mann so viele Male zum Kommen und Sprechen aufgefordert wurde. Doch sie haben diesem Mann 15 Tage Zeit gegeben. Wir sagten am 1. Dezember aus. Er sagte am vergangenen Sonntag aus… Er hatte 15 Tage Zeit, sich alle unsere Aussagen anzuhören und sich eine Lüge auszudenken.“

Caron besitzt zudem ein internes Dokument von Dominion. Es zeigt, dass die Maschinen tatsächlich USB-Anschlüsse haben und über ein Ethernet-Kabel vernetzt werden können.

„Jeder, der irgendeine Ausbildung in IT oder Computer hat, weiß, dass wenn ein Gerät einen USB-Anschluss hat, dies eine Menge Möglichkeiten eröffnet, Informationen von einem Gerät zu entnehmen oder einzugeben.“ – Melissa Carone, Ehemalige Dominion-Auftragnehmerin.

Carone besitzt sogar eine Tonaufnahme von dem Dominion-Trainingsseminar, am 2. November, für alle seine Auftragnehmer in Wayne County, Michigan. Darin erwähnt der Dominion–Ausbilder, dass die Maschinen mit Modems ausgestattet seien. Modems, die nötig sind für eine Internetverbindung: „Oben sehen Sie ICP, ICS, ICC, Bewertung, Modem, und ob sie einen Hörer haben oder nicht, das geht durch, wie viele Geräte jeder Kunde an seinem Standort hat.“

Der ehemalige Senator des Staates, Patrick Colbeck hat bereits ausgesagt, dass er Router und Wi-Fi-Signale im TCF Center gesehen habe.

Carone beklagt, dass sie nach ihrer Aussage von den Medien belästigt und verspottet worden sei. Sie erklärt:



„Ich hatte zuerst sehr viel Angst, denn niemand ist daran gewöhnt, Drohungen zu bekommen. Und plötzlich änderte sich mein Leben über Nacht. Aber wissen Sie, ich bereue es nicht, ich würde es wieder tun, ich würde es definitiv wieder tun. Es war ein harter Weg, aber ich glaube voll und ganz, dass die Wahrheit siegen wird. Ich glaube, Gott wird es lenken und sich darum kümmern… ich glaube, dass wir das überwinden werden.“

Auf unsere Bitte um einen Kommentar hat Dominion bis dato nicht reagiert.

Signaturprüfung bei Briefwahlstimmen in ganz Georgia

Georgia wird eine Signaturprüfung bei den Briefwahlstimmzetteln durchführen, und zwar bundesweit. Laut dem Staatssekretär soll dieser Schritt den Wählern das Vertrauen in den Wahlprozess zurückgeben, denn als Nächstes stehen die Senats-Stichwahlen an.

Laut dem Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, sollen die Unterschriften auf den Briefwahlstimmen geprüft werden, und zwar in allen 159 Landkreisen des Bundesstaates. Raffensperger versicherte, die Wahlen in Georgia seien „sicher, zuverlässig und effektiv.“

Raffensperger: „Da so viele unterschiedliche Informationen über dieses Thema herum kursieren, ordne ich diesen außergewöhnlichen Schritt an.“

Sein Büro werde mit der University of Georgia zusammenarbeiten, um die Prüfung durchzuführen. Laut dem Staatssekretär soll der Schritt vor allen Dingen eines bewirken: „das Vertrauen in Georgias Wahlsysteme stärken.“ Und trotzdem würde seiner Meinung nach dieser Schritt „das Ergebnis der Wahl im November nicht verändern.“ Nach wie vor sind für Raffensberger die Vorwürfe des Wahlbetrugs lediglich „wilde Behauptungen seitens der Gutachter aus Washington.“

Die bundesweite Prüfung hingegen wird sich mit Stichproben befassen, die nach dem Zufallsprinzip entnommen werden. Raffensperger sagte: „Die University of Georgia wird in jedem Landkreis eine Stichprobe von unterschriebenen Umschlägen von der Präsidentschaftswahl untersuchen.“

Die Universitätsmitarbeiter werden ebenso die Vorgehensweisen unter die Lupe nehmen, mit denen auf Landesebene die Unterschriften auf den Umschlägen verglichen wurden.

Venezolanische Firma wegen „Wahlbetrug” verboten

Die USA sanktionieren zum anderen eine Tech-Firma aus Venezuela, weil sie in die mutmaßliche betrügerische Wahl des Maduro-Regimes vom 6. Dezember verwickelt war. Das US-Finanzministerium hat zwei Personen ins Visier genommen, die im Auftrag der Firma arbeiteten.

Es heißt, dass eine Firma für biometrische Technologie von der Wahlmanipulation des Regimes wusste und mithalf. Die USA beschuldigen diese Firma, „Verträge in Millionenhöhe mit dem illegitimen Maduro-Regime“ abgeschlossen zu haben. Sie habe „Wahl-Hardware und -Software“ zur Verfügung gestellt.

Das Maduro-Regime soll zudem „Tausende von Wahlmaschinen aus China“ gekauft haben. Mittels des russischen Finanzsystems seien die Gelder weitergeleitet worden. Auch sollen die Wahlmaschinen über den Iran eingeflogen worden sein, indem sie „Schurken-Airlines“ nutzten. Gemeint sind Mahan Air und Conviasa, die zuvor beide vom US-Finanzministerium ins Visier genommen wurden.

Diese Vorwürfe sind durch eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen gedeckt, denen zufolge in Venezuela seit Hugo Chavez betrügerische Mittel verwendet werden, um bei den Wahlen den Machterhalt von Chavez und nun Nicolás Maduro sicherzustellen.

Phil Waldron, Experte zur Cybersicherheit: „Ich habe persönlich mit dem Sohn eines kubanischen Geheimdienstoffiziers gesprochen, der die Familienmitglieder von Hugo Chávez kennt. Diese sagten ihm, er solle sich keine Sorgen über die Wahl Maduros in Venezuela machen. Sie sei sicher. Ihr Vater hätte Geld investiert, um das SGO-Wahlsystem zu errichten.“

In einer Erklärung von US-Außenminister Mike Pompeo heißt es: Es gebe „keinen Zweifel, dass die Parlamentswahlen vom 6. Dezember manipuliert wurden und nicht den Willen des venezolanischen Volkes widerspiegeln.“

Pompeo forderte alle Länder auf, die “der Demokratie verpflichtet sind, die betrügerischen Wahlen vom 6. Dezember und die anhaltenden Bemühungen des illegitimen Regimes zu verurteilen, die Demokratie in Venezuela zu zerstören.“