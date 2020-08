Oe24: War flüchtiger Wirecard-Manager Marsalek im Besitz der Nowitschok-Formel?

Der frühere Wirecard-Manager Jan Marsalek wird derzeit mittels internationalen Haftbefehls gesucht. Der Manager mit Kontakten zu mehreren Geheimdiensten und zur FPÖ soll in Russland untergetaucht sein – und schon früh die Nowitschok-Formel gekannt haben.

Seit Juni 2020 ist der in Wien geborene ehemalige Wirecard-Spitzenmanager Jan Marsalek auf der Flucht vor deutschen Strafverfolgungsbehörden. Gerüchten zufolge soll er sich in Russland befinden – und der dortige Militärgeheimdienst den mittels internationalen Haftbefehls gesuchten Manager in Gewahrsam haben. Nun stellt die österreichische Tageszeitung „oe24“ Behauptungen auf, die mindestens so brisant sind wie die Bilanzfälschung, die Marsalek vorgeworfen wird: Er soll die Formel für das Nervengift Nowitschok in seinem Besitz gehabt haben.

Neben „oe24“ hat auch „Bild“ berichtet, dass Marsalek brisante Dokumente aus einem Ministerium zugespielt bekommen haben soll. Tatsächlich soll der Manager, wie die „Financial Times“ berichtet hatte, schon kurz nach dem mutmaßlich von einem russischen Geheimdienst initiierten Anschlag auf den Überläufer Sergej Skripal und dessen Tochter im März 2018 in Großbritannien in London aufgetaucht sein. Dort habe er sich gebrüstet, im Besitz von hochbrisanten Dokumenten zu sein. Unter anderem soll er im Besitz der chemischen Geheimformel für das Nervengift Nowitschok gewesen sein, das bei dem Attentat zum Einsatz gekommen war.

Marsalek soll mit Dokument zur Nowitschok-Formel geprahlt haben

Wie Marsalek genau in den Besitz der Unterlagen gekommen sein soll, ist völlig unklar. In Österreich wird mittlerweile in drei Ministerien wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat ermittelt. Jedenfalls soll der Manager, der über eine Vielzahl an „Connections“ verfüge, ein streng geheimes Dokument in Händen gehalten haben, das die Nowitschok-Formel beinhaltet habe und das – wie der Barcode verraten habe – nur aus Österreich stammen konnte.

Dort habe es sich streng gesichert nur im Verteidigungs-, Außen- und Wirtschaftsministerium befunden. Alle drei Ministerien haben, so „oe24“, eine Sachverhaltsdarstellung an das Justizministerium geschickt und ermitteln auch intern.

Das in Wien erscheinende Medium berichtet unter Berufung auf Geheimdienst-Kreise, dass Marsalek sich in der Nähe von Moskau befinde und dort untergetaucht sei. Er gäbe schon lange Beziehungen zwischen ihm und dem russischen Militärgeheimdienst GRU. Allerdings soll es solche Beziehungen vonseiten Marsaleks auch zu österreichischen Nachrichtendiensten wie dem BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz), aber auch zum Heeres-Nachrichtenamt gegeben haben.

Frühere BVT-Mitarbeiter referierten bei Wirecard

Aufgrund dieser Vermutung aus den Reihen der Ermittler soll nun auch geprüft werden, ob Marsalek auch aus deren Beständen Geheiminformationen bekommen habe. Dies könnte auch innenpolitisch Fragen aufwerfen – und für parteipolitisch motivierte Schuldzuweisungen sorgen.

Die Kontakte Marsaleks zum Verteidigungsministerium sollen 2017 begonnen haben. Das Wirtschaftsministerium befand sich damals wie heute unter ÖVP-Führung, die FPÖ stellte den Verteidigungsminister und nominierte die Außenministerin, das BVT, in dem alte SPÖ-Seilschaften eine tragende Rolle spielten, befand sich im Dauerclinch mit dem damaligen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Dort will man jetzt mithilfe einer eigenen Soko prüfen, ob es einen „Maulwurf“ in den eigenen Reihen gegeben habe.

Zwei frühere BVT-Beamte sollen in München im Wirecard-Institut Vorträge gehalten haben, aus einem Mail-Verkehr soll hervorgehen, dass auch ein früherer Kabinettsmitarbeiter Kickls Kontakte zu Marsalek gehabt habe.

Russland bestreitet Aufenthalt Marsaleks im Land

Ein Sprecher des Kremls erklärte mittlerweile gegenüber dem „Handelsblatt“, dass über einen möglichen Aufenthalt Marsaleks in Russland „nichts bekannt“ sei. Der Manager wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Er gilt als Hauptverdächtiger der Bilanzfälschung bei der Wirecard AG im Umfang von mindestens 1,9 Milliarden Euro. Der Investigativ-Plattform Bellingcat zufolge soll Marsalek noch am Tag seiner Freistellung bei Wirecard Mitte Juni von Klagenfurt über Tallinn nach Minsk geflogen sein.



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]