Österreich hat „keinen Bedarf“ an Maskenpflicht am Arbeitsplatz

In Frankreich wird das Maskentragen am Arbeitsplatz zur Pflicht. In Österreich hingegen hält man nichts von einer Maskenpflicht.

In Österreich hat sich es eine breite Front gegen die Maskenpflicht in der Corona-Krise gebildet. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB), die Arbeiterkammer (AK), die Wirtschaftskammer (WKÖ) und die Industriellenvereinigung (IV) sind gegen eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wie die Österreichische Presseagentur (APA) berichtet. In Frankreich wird die Maskenpflicht in Unternehmen eingeführt.

„Für eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz sehen wir aktuell – abgesehen von der Arbeit im Gesundheitsbereich, für die Experten das empfehlen – keinen Bedarf, wenn Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden“, sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Er sehe eine große Verantwortung der Arbeitgeber, für sichere Arbeitsplätze zu sorgen.

Die Arbeitgebervertreter sehen diese Verantwortung als erfüllt. Die Unternehmen in der Industrie würden große Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Sehr früh hätten die Industriebetriebe Sicherheitsvorkehrungen verstärkt und Schutzmaßnahmen für und gemeinsam mit ihren Beschäftigten getätigt.

„Statt einer generellen Maskenpflicht auf dem Arbeitsplatz in allen Wirtschaftsbereichen plädiert die Industriellenvereinigung daher für Eigenverantwortung und Freiwilligkeit beziehungsweise für eine passgenaue Lösung für einzelne Wirtschaftsbereiche“, so Neumayer.

AK-Präsidentin Renate Anderl sagte: Der Arbeitnehmerschutz sehe ganz allgemein vor, dass erst bauliche und arbeitsorganisatorische Maßnahmen wie weniger dicht besetzte Schichten getroffen werden müssten. „Erst wenn das sichergestellt ist, kann man über Masken reden.“

Zudem betonte die Arbeitnehmervertreterin, dass es keine Maskenpflicht ohne die von ihr geforderte Maskenpause für Arbeitnehmer geben könne. In den Betrieben würde die derzeitige Regelung zum Maskentragen gut angenommen – die nach Absprache getroffen wird, oder auf freiwilliger Basis erfolgt. In den Unternehmen wo die Maskenpflicht vorgeschrieben ist, würde dies von den Mitarbeitern jedoch nicht gut angenommen, so Anderl.

WKÖ-Generalsekretär und ÖVP-Finanzsprecher Karlheinz Kopf betonte, dass die Betriebe viel für Prävention machen. Von einer generellen Maskenpflicht hält die Kammer nichts.

Frankreich bereitet Maskenpflicht in Unternehmen vor

Ganz anders in Frankreich, wo Unternehmen auf die Maskenpflicht vorbereitet werden: Ab Ende August soll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Arbeitsplätzen mit mehreren Mitarbeitern in geschlossenen Räumen die Regel werden, wie Arbeitsministerin Elisabeth Borne am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Dies soll besonders für Großraumbüros und Versammlungsräume gelten.

Als weitere Beispiele für das „systematische“ Maskentragen nannte Borne Firmenflure sowie Umkleiden. Die Arbeitgeber sollen die Kosten tragen. Bisher wurde ein Mund-Nasen-Schutz in Unternehmen lediglich empfohlen, wenn sich der Mindestabstand von einem Meter nicht einhalten ließ.

Mit der Verschärfung kommt die Regierung Empfehlungen des wissenschaftlichen Beirats in der Corona-Pandemie nach. Er will das Ansteckungsrisiko durch sogenannte Aerosole verringern – winzige Speicheltröpfchen in der Luft.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Bürger zuvor zu mehr Verantwortungsbewusstsein aufgerufen: „Die Ausbreitung des Virus beschleunigt sich wieder, deshalb ist viel Wachsamkeit nötig“, betonte Macron. (so/afp)

