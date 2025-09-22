Logo Epoch Times

Die Entlassung schlug mit hunderten Millionen Euro zu Buche

Österreichisch: Energiekonzern OMV feuert mutmaßlichen russischen Spion

Der österreichische Erdöl- und Gaskonzern OMV hat einen mutmaßlichen russischen Spion entlassen. Vorstandschef Alfred Stern bestätigte die Entlassung am Montag.

Der österreichische Energiekonzern OMV (Archivbild).

Foto: Robert Jaeger/APA/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der österreichische Erdöl- und Gaskonzern OMV hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen russischen Spion entlassen. „Es ist richtig, wir haben das Arbeitsverhältnis mit dem betroffenen Mitarbeiter beendet“, sagte der OMV-Vorstandsvorsitzende Alfred Stern am Montag bei einem Auftritt vor Journalisten und bestätigte damit einen Bericht des Nachrichtenmagazins „Profil“.
Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, machte Stern unter Verweis auf Datenschutz und laufende Ermittlungen keine weiteren Angaben.
„Profil“ hatte geschrieben, ein aus Osteuropa stammender Angestellter des Konzerns habe regelmäßig einen russischen Diplomaten getroffen. Die Justiz ersuchte die österreichische Regierung demnach, die diplomatische Immunität des russischen Botschaftsmitarbeiters aufzuheben.
Im Jahr 2018 hatte OMV einen langzeitigen Liefervertrag für Erdgas mit dem russischen Gaskonzern Gazprom bis 2040 verlängert. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine löste die österreichische Regierung den Vertrag jedoch im Dezember 2022 auf.
Wie OMV-Chef Stern der Nachrichtenagentur AFP sagte, verursachte der Schritt seinem Konzern Kosten von hunderten Millionen Euro. Die Entscheidung habe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „nicht gefallen“, berichtete „Profil“. (afp/red)

