Mehrere Todesopfer nach Dacheinsturz in Einkaufszentrum in Peru

Nach dem Dacheinsturz in einem Einkaufszentrum in Peru ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens sechs gestiegen. Andere Medien sprechen bereits von mindestens acht Todesopfern. Nach dem Unglück am Freitagabend (Ortszeit) in der Großstadt Trujillo im Norden des Landes seien zudem 78 Menschen verletzt worden, teilte Verteidigungsminister Walter Astudillo die Behörden am Samstag dem Staatssender Andina mit. Drei von ihnen seien schwer verletzt.

In the city of Trujillo, Peru, 8 people were killed and more than 80 injured when the roof of the food court at the Real Plaza shopping center collapsed – El Comercio pic.twitter.com/GPwo55sNOH

— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2025