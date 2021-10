Orban rollt roten Teppich für Le Pen-Rivalen aus – Präsidentschaftskandidatin im Abseits

Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images

Demografie-Gipfel in Budapest. Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat neben Ex-US-Vizepräsident Mike Pence auch prominente Gäste aus Slowenien und Frankreich zum IV. Demografie-Gipfel nach Budapest eingeladen. Marine Le Pen war nicht dabei – stattdessen ihr potenzieller Rivale Éric Zemmour.

Wenn Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban internationale Kongresse zu zentralen Themen seiner Regierungspolitik veranstaltet, blicken Beobachter mit großem Interesse auf deren Gästeliste. Beim jüngst abgehaltenen IV. Demografie-Gipfel fiel der europäischen Ausgabe der Nachrichtenplattform „Politico“ vor allem auf, wer nicht eingeladen war: nämlich Frankreichs rechtsnationale Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen. Stattdessen war ein möglicher direkter Rivale präsent: der Fernsehjournalist und Autor Éric Zemmour.

Zemmour rollt das Teilnehmerfeld auf

Der 63-Jährige, der unter anderem durch Biografien von Jacques Chirac und Édouard Balladur oder Werke wie jenes über den „Selbstmord Frankreichs“ aus dem Jahr 2014 bekannt wurde, gehört keiner politischen Partei an. Ob er tatsächlich im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidat antreten wird, hat er noch nicht mit letzter Verbindlichkeit erklärt.

Dennoch wird er seit einigen Wochen auch in Wahlumfragen erhoben und es spricht vieles dafür, dass die normative Kraft des Faktischen ihn am Ende auf den Stimmzettel bringen könnte. Innerhalb weniger Wochen hat er vier bis fünf Punkte zugelegt und liegt derzeit bei 13 bis 14 Prozent. Seine steigende Popularität geht vor allem zulasten von Marine Le Pen. Diese stürzte im gleichen Zeitraum deutlich unter die 20-Prozent-Marke und lag zuletzt nur noch bei 16 Prozent.

Orban und der „rote Teppich“

Dass Orban in dieser Situation demonstrativ Zemmour und nicht Le Pen zu seinem Symposium einlädt, wird nicht nur von „Politico“ als „roter Teppich“ interpretiert – und als Parteinahme des ungarischen Regierungschefs gegen Le Pen als Kandidatin der Rechten für die Stichwahl. Am vergangenen Freitag (24.9.) empfing Orban den Autor sogar in seinem Büro.

„Das ist ein Zeichen dafür, dass Orban Zemmour unterstützt und für Le Pen sind das schlechte Nachrichten“, zitiert „Politico“ einen Insider aus dem „Rassemblement National“, der aus Furcht vor innerparteilichen Konsequenzen anonym bleiben wollte. Le Pen habe wiederholt versucht, eine vereinigte europäische Rechte zu bilden und dafür insbesondere die ungarische Fidesz und Polens PiS ins Boot zu holen. Es sei jedoch nie gelungen, und Viktor Orban habe ihr noch nie ein Treffen gewährt.

Le-Pen-Nichte traut Zemmour Überraschung zu

Obwohl Le Pen nach außen hin deutlich macht, keine Angst vor Zemmour zu haben, scheint sie sich auf die Möglichkeit eines Endes ihrer politischen Karriere einzustellen. So habe sie, wie im Vorjahr bekannt geworden sei, ein Diplom für Katzenzucht erworben, schreibt „Politico“.

Auch ihre Nichte Marion Maréchal erklärte offen in einem jüngst gesendeten TV-Interview, die Zemmour-Kandidatur könnte „alles noch durcheinander bringen“ und das Starterfeld für die Stichwahl sei alles andere als fix. Gleiches gilt Insidern zufolge allerdings auch für Zemmours tatsächliche Kandidatur. Dieser könnte wegen diverser Unregelmäßigkeit im Bereich der Wahlkampffinanzierung und der Organisation nicht zur Wahl zugelassen werden.

Bertrand würde Macron als auch Le Pen in Stichwahl besiegen

Ob Zemmour, der gesellschaftspolitisch konservative und isolationistische Positionen mit teilweise islamfeindlicher Rhetorik kombiniert, tatsächlich eine Chance auf die Präsidentschaft hätte, ist ungewiss. Allerdings kann Orbans Entscheidung, ihn durch die Einladung nach Budapest innerhalb der französischen Rechten aufzuwerten, den Niedergang Le Pens beschleunigen.

Die besten Chancen, als konservativer Kandidat in den Élysée-Palast einzuziehen, hat ein potenzieller Kandidat, der in der ersten Runde nach derzeitigem Stand noch auf Platz drei läge. Der frühere Politiker der Republikaner und Regionalpräsident von Hauts-de-France, Xavier Bertrand, würde, wenn er es in die Stichwahl schafft, jüngsten Umfragen zufolge sowohl Macron als auch Le Pen deutlich hinter sich lassen.

