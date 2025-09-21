Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Ukrainische und russische Drohnen im Einsatz

vor 2 Stunden

Russisches Militärflugzeug über Ostsee: Alarmstart von Eurofightern der Luftwaffe

vor 3 Stunden

Netanjahu kündigt Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland an

vor 3 Stunden

Sicherheitsrat berät nach russischen Luftraumverletzungen - Trump verspricht Beistand

vor 3 Stunden

Großbritannien, Kanada und Australien erkennen offiziell Palästinenserstaat an

vor 4 Stunden

Türkischer Oppositionschef Özel als CHP-Parteivorsitzender wiedergewählt

vor 5 Stunden

Thüringen: Mann fährt bei Kirmes auf Menschengruppe zu - Fünf Verletzte

vor 6 Stunden

Luftwaffenstützpunkt Bagram: Trump droht Afghanistan mit „schlimmen Dingen“

vor 8 Stunden

Deutsche Frauen-Staffel gewinnt WM-Bronze

vor 8 Stunden

Neugebauer gewinnt WM-Gold im Zehnkampf - Kaul Vierter

Logo Epoch Times
Oberbürgermeister

Frankfurt (Oder): Parteiloser Bewerber und AfD-Kandidat bei OB-Wahl in Stichwahl

In Frankfurt (Oder) entscheidet eine Stichwahl über das Amt des Oberbürgermeisters: Der parteilose Axel Strasser und AfD-Kandidat Wilko Möller setzten sich im ersten Wahlgang knapp vor die CDU-Kandidatin durch.

top-article-image

Wahlplakate in Frankfurt (Oder) am 16. September 2024.

Foto: John MacDougall/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters im brandenburgischen Frankfurt an der Oder steht eine Stichwahl zwischen dem parteilosen Bewerber Axel Strasser und dem AfD-Kandidaten Wilko Möller an. Der 48-jährige Strasser, bislang Referent bei der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, kam am Sonntag im ersten Wahlgang laut offiziellen Zahlen auf 32,4 Prozent der Stimmen. Der 58-jährige Landtagsabgeordnete Möller erreichte demnach 30,2 Prozent.
Die CDU-Kandidatin Désirée Schrade kam mit 28,8 Prozent auf Platz drei vor Simona Koß von der SPD, die 8,6 Prozent erreichte. Die 38-jährige Schrade ist Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und wurde unter anderem vom früheren Amtsinhaber René Wilke (parteilos), den Grünen und der FDP unterstützt. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,4 Prozent. Die Stichwahl zwischen Strasser und Möller steht in drei Wochen am 12. Oktober an.
Die Wahl war nötig, weil Wilke im Mai zum Brandenburger Innenminister berufen worden war. Er war im vergangenen Jahr wegen der Haltung der Linken zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aus der Partei ausgetreten.
Im Landeskabinett wurde er Nachfolger der SPD-Politikerin Katrin Lange, die nach heftiger Kritik als Folge der Entlassung von Verfassungsschutzchef Jörg Müller zurückgetreten war.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.