Passagierflug mit 46 Menschen im Osten Russland abgestürzt – Brennendes Wrack gefunden

In Russland ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Das teilte der russische Zivilschutz mit. An Bord des Flugzeugs, das auf dem Weg nach Tynda im Amurgebiet an der Grenze zu China war, waren laut Gouverneur Wassili Orlow 49 Personen.

Nach Angaben der Rettungsdienste könnten sich 46 Personen an Bord befunden haben, darunter 40 Passagiere. Ob es Überlebende gibt, ist vorerst unklar.

Die Maschine, eine Antonow vom Typ An-24, verschwand am Nachmittag (Ortszeit) kurz vor dem Ziel von den Radaren. Sie sei beim zweiten Anflug auf Tynda gewesen, als das Signal verschwand, teilten die Behörden mit. Zuvor habe die Crew keine Probleme mit dem Flugzeug gemeldet.

Rettungskräfte fanden das brennende Flugzeugwrack rund 15 Kilometer vom Flughafen entfernt. Die Rettungsarbeiten werden durch die Moor- und Taigalandschaft erschwert. Die Gegend ist nur sehr dünn besiedelt.

Was Stand 9:40 Uhr bekannt ist – und was nicht

Was wir wissen:

Opfer: An Bord befanden sich laut dem Gouverneur von Amur, Wassili Orlow, insgesamt 49 Menschen. andere sprechen von 46 Personen. Über ihren Zustand ist bisher nichts bekannt.

Ort: Die Antonow An-24 ist im Osten Russlands nahe der Stadt Tynda (Amurgebiet) abgestürzt. Das brennende Wrack wurde etwa 15 Kilometer vom Flughafen Tynda entfernt entdeckt.

Zeit: Das Flugzeug stürzte am Nachmittag (Ortszeit) ab, kurz vor der geplanten Landung.

Flugverlauf: Die Maschine war in Chabarowsk gestartet, legte einen Zwischenstopp in Blagoweschtschensk ein und befand sich auf dem zweiten Landeanflug auf Tynda, als sie vom Radar verschwand.

Flugzeug: Es handelt sich um ein fast 50 Jahre altes Flugzeug vom Typ Antonow An-24. Trotz des Alters war die Lizenz laut Medienberichten noch bis 2036 gültig. Es handelte sich um einen Flug der russischen Fluggesellschaft Angara.

Ermittlungen: Die russische Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen die betreibende Fluggesellschaft Angara wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften eingeleitet.

Was wir nicht wissen:

Schicksal der Insassen: Es ist unklar, ob es Überlebende gibt. Offizielle Angaben hierzu liegen bisher nicht vor.

Unfallursache: Die genaue Ursache des Absturzes ist nicht bekannt. Die Crew hatte laut Behörden zuvor keine technischen Probleme gemeldet.

Zustand der Maschine: Offen ist, ob es möglicherweise konkrete technische Mängel am Flugzeug gab, die den Absturz verursachten oder begünstigten. Die Maschine soll unmittelbar vor dem Start überprüft worden sein. Sicherheitsmängel seien nicht festgestellt worden.

Uralte Flugzeugflotte

Die An-24 ist eines der ältesten noch betriebenen Passagierflugzeuge weltweit. Die Serienproduktion begann Anfang der 1960er Jahre. Die Unglücksmaschine selbst war Medienberichten nach knapp 50 Jahre alt. Die Fluglizenz war bis 2036 gültig.

Die russische Luftfahrtbranche kämpft mit zunehmenden Problemen, auch weil die westlichen Industrieländer Sanktionen gegen den Sektor verhängt haben. Die Lieferung von Flugzeugen und Ersatzteilen an Russland ist verboten. Das führt dazu, dass viele Airlines im Land immer ältere Maschinen nutzen und außer Dienst gestellte Flugzeuge als Ersatzteilspender nutzen. (dpa/red)