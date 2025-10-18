Pentagon setzt auf Mini-Kernreaktoren zur Stärkung nationaler Sicherheit

Die US-Armee plant ein Programm zur Stationierung kleiner Atomreaktoren auf Militärstützpunkten in den Vereinigten Staaten. In einer in dieser Woche veröffentlichten Erklärung heißt es, dass das Janus-Programm „widerstandsfähige, sichere und gesicherte Energie liefern wird“, um nationale Verteidigungseinrichtungen und kritische Missionen zu unterstützen.

Zuverlässige Energieversorgung für kritische Missionen

Das Programm wurde von Heeresminister Dan Driscoll während der Jahrestagung und Ausstellung der Association of the U.S. Army (AUSA) vorgestellt. Laut Selbstdarstellung handelt es sich dabei um eine gemeinnützige, überparteiliche Bildungs- und Berufsorganisation, die sich seit 1950 für die Interessen des US-Heeres und seiner Angehörigen einsetzt.

„Das Projekt Janus stellt sicher, dass unsere Soldaten trainieren, eingesetzt werden und kämpfen können, ohne dass die Energieversorgung jemals zum limitierenden Faktor für den Erfolg wird“, erklärte Driscoll. Das Programm ermögliche es dem Militär, während Einsätzen von anderen Energiequellen wie Dieselkraftstoff, die mit logistischen und versorgungstechnischen Herausforderungen verbunden sind, unabhängig zu werden.

Eine zuverlässige Energieversorgung sei entscheidend für die Durchführung globaler Operationen, da so Kommandozentralen, Waffensysteme und Netzwerke kontinuierlich mit Strom versorgt werden können.

Janus wird getrennt vom zivilen Stromnetz betrieben, um auch bei feindlichen Angriffen oder Naturkatastrophen eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten, heißt es in der Mitteilung. Im Rahmen des Projekts werden in Zusammenarbeit mit der Defense Innovation Unit kommerziell betriebene Reaktoren gebaut. Die Armee übernimmt die technische Aufsicht, einschließlich der Unterstützung der nuklearen Lieferkette.

Janus-Programm: Mini-Reaktoren für das US-Militär

Driscoll erklärte, dass das Janus-Programm auf den Erfahrungen aus Project Pele aufbaut. Die Laborteams des Energieministeriums, die an Pele beteiligt waren, arbeiten auch bei Janus eng zusammen.

Project Pele, vorgestellt im April 2022, sah den Bau eines transportablen Prototyps eines nuklearen Mikroreaktors am Idaho National Laboratory vor, dessen Fertigstellung etwa drei Jahre dauern sollte.

Jeff Waksman, Principal Deputy Assistant Secretary der Armee für Installationen, Energie und Umwelt, leitete Project Pele und soll nun auch das Janus-Programm beaufsichtigen. „Durch die Kombination der Programmmanagement- und Aufsichtsfähigkeiten der Armee mit den Errungenschaften von Project Pele ist die US-Armee bereit, schnell voranzukommen und die Kernenergie der nächsten Generation umzusetzen“, sagte er.

Energieminister Chris Wright betonte die lange Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Verteidigungs- und Energieministerium, die nicht nur die nationale Sicherheit stärkt, sondern auch zivile technologische Fortschritte fördert. „Was als Kriegsanstrengung begann, wurde zum Rückgrat der amerikanischen Stärke in Friedenszeiten. Unter der Führung von Präsident Trump setzen wir dieses Erbe mit Initiativen wie dem Janus-Programm fort, beschleunigen den Einsatz von Reaktoren der nächsten Generation und stärken die nuklearen Grundlagen der amerikanischen Energie und Verteidigung.“

Zeitplan: Inbetriebnahme bis 2028

Die Armee erklärte, dass das Janus-Programm die Anordnung von Präsident Donald Trump vom 23. Mai 2025 umsetzt. Diese sieht vor, bis spätestens 30. September 2028 einen kleinen Kernreaktor auf einem inländischen Stützpunkt zu installieren.

In einem Informationsblatt des Weißen Hauses wurde betont , dass eine zuverlässige Energieversorgung für militärische Anlagen von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere an Standorten, die nicht auf andere Energiequellen als Kernenergie zurückgreifen können.

Das Weiße Haus erläuterte weiter, dass „eine unterbrechungsfreie, regelbare Stromversorgung mit hoher Energiedichte, wie sie fortschrittliche Kernreaktoren durch ihre kompakte Bauweise und hohe Erzeugungskapazität liefern, entscheidend für die Einsatzbereitschaft und die nationale Sicherheit“ sei.