Perus Ex-Präsident Fujimori an Zungenkrebs erkrankt

Perus ehemaliger Präsident Alberto Fujimori ist an Zungenkrebs erkrankt. „Die Ergebnisse bestätigen einen neuen als bösartig diagnostizierten Tumor, deswegen werde ich an der Seite meiner Familie eine neue Behandlung beginnen“, sagte Fujimori in einem am Freitag im Onlinedienst X veröffentlichten Video.

„Jetzt, wo ich meine Freiheit wiedererlangt habe, stehe ich vor einem neuen Kampf“, fügte der 85-Jährige hinzu. 2018 war eine Lungenkrebserkrankung bei Fujimori bekannt geworden.

Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gefängnis

Der umstrittene Ex-Präsident war im Dezember frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er seit 2009 eine Strafe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit absaß. Das Verfassungsgericht hatte eine Begnadigung Fujimoris wieder aktiviert, die 2007 vom damaligen peruanischen Präsidenten Pablo Kuczynski erlassen und 2018 nach massiven Protesten wieder aufgehoben worden war.

Der japanischstämmige Politiker hatte Peru von 1990 bis 2000 mit harter Hand regiert und war 2007 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Dabei ging es unter anderem um Massaker, die Anfang der 90er-Jahre im Kampf gegen die Guerillaorganisation Leuchtender Pfad von Todesschwadronen verübt worden waren. 2017 bat er offiziell um Vergebung für die Taten seiner Regierung. (afp)