Piraten greifen vor Küste Nigerias türkisches Frachtschiff an – Seemann getötet, 15 weitere wurden entführt

Ein nigerianisches Marinemitglied in einem Schiff während der multinationalen maritimen Übung "Obangame Express" mit 33 Ländern vor der Küste von Lagos am 20. März 2019. Es ging darum, sich auf Piraterie, illegalen Handel und andere maritime Bedrohungen im Golf von Guinea vorzubereiten. Foto: PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images