Ausland Absichtserklärung unterzeichnet

Pistorius in Paris: Engere Einbindung von deutsch-französischer Brigade in NATO

Die Deutsch-Französische Brigade soll künftig stärker in NATO-Strukturen eingebunden werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein französischer Kollege Sébastien Lecornu unterzeichneten in Paris eine entsprechende Absichtserklärung am Donnerstag.