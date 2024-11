Ausland Überraschung für Touristen

Planschbecken statt Trevi-Brunnen: Wohin mit den Münzen?

Wer in Rom ist, kommt an einem Besuch am Trevi-Brunnen nicht vorbei. Der Münzwurf ins Wasser ist eine Tradition. Überraschung für Touristen: Der Brunnen liegt trocken – wohin mit den Geldstücken?