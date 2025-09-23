Logo Epoch Times

Trump für Abschuss russischer Flugzeuge in NATO-Luftraum

Pistorius weist „leichtfertige Forderungen" nach Abschuss russischer Flugzeuge zurück

Wadephul: „Iran darf niemals in den Besitz einer Atomwaffe kommen"

Insolvenz-TICKER | Spezialist für Autoschlösser meldet Insolvenz an

Haushalt 2026: Merz spricht in Generaldebatte des Bundestages

Bauministerium: Zinskonditionen für Neubauförderung verbessert

Dauerregen mit großen Mengen im Südwesten erwartet

Das wird teuer: Auf Autodach vergessenes Smartphone alarmiert Rettungsdienst

Macrons nächtliches Abenteuer in New York

Super-Taifun „Ragasa": In Taiwan bricht Damm eines Stausees

Nach Sapad-2025

Polen öffnet Grenze zu Belarus wieder

Das belarussisch-russische Militärmanöver ist vorbei, Polen öffnet seine Grenze wieder. Damit sind auch die Bahnverbindungen wieder frei.

Ein polnischer Grenzschutzbeamter patrouilliert an der Metallmauer zwischen der polnisch-weißrussischen Grenze 2023 in Jurowlany, Polen.

Foto: Omar Marques/Getty Images

Redaktion
Eine Woche nach dem Ende eines Militärmanövers in Belarus öffnet Polen seine Grenze zu dem östlichen Nachbarland wieder. Die Grenzübergänge könnten ab dem Morgen des 25. September wieder passiert werden, sagte der polnische Regierungschef Donald Tusk.
Das Ende des jüngsten belarussisch-russischen Militärmanövers senke „diverse Risiken in Verbindung mit der aggressiven Haltung unserer östlichen Nachbarn“.
Sollten sich die Spannungen wieder verschärfen, werde sein Land nicht zögern, sich erneut für eine Grenzschließung zu entscheiden, so Tusk.
Polen hatte die Grenze zu Belarus am 11. September wegen des mehrtägigen Militärmanövers Sapad-2025 geschlossen.
Durch die Grenzschließung zwischen Belarus und Polen wurde auch eine der wichtigsten Eisenbahnverbindungen zwischen China und der EU unterbrochen. (afp/red)

