Polen öffnet Grenze zu Belarus wieder

Eine Woche nach dem Ende eines Militärmanövers in Belarus öffnet Polen seine Grenze zu dem östlichen Nachbarland wieder. Die Grenzübergänge könnten ab dem Morgen des 25. September wieder passiert werden, sagte der polnische Regierungschef Donald Tusk.

Das Ende des jüngsten belarussisch-russischen Militärmanövers senke „diverse Risiken in Verbindung mit der aggressiven Haltung unserer östlichen Nachbarn“.

Sollten sich die Spannungen wieder verschärfen, werde sein Land nicht zögern, sich erneut für eine Grenzschließung zu entscheiden, so Tusk.

Polen hatte die Grenze zu Belarus am 11. September wegen des mehrtägigen Militärmanövers Sapad-2025 geschlossen.

Durch die Grenzschließung zwischen Belarus und Polen wurde auch eine der wichtigsten Eisenbahnverbindungen zwischen China und der EU unterbrochen. (afp/red)