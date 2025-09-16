Logo Epoch Times

Drohnenalarm über über Regierungsgebäuden in Warschau: Zwei Belarussen festgenommen

In Warschau hat der polnische Staatsschutz eine Drohne über Regierungsgebäuden neutralisiert, darunter auch die Residenz des Präsidenten. Zwei belarussische Staatsbürger wurden festgenommen, nachdem sie mutmaßlich die Drohne gesteuert hatten.

Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.

Redaktion
In Polen sind nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk zwei Belarussen festgenommen worden, nachdem eine Drohne Regierungsgebäude in der Hauptstadt Warschau überflogen hatte. Der Staatsschutz SOP habe eine Drohne „neutralisiert“, die Regierungsgebäude überflogen habe, unter anderem eine der Residenzen des Präsidenten, erklärte Tusk am Montag im Onlinedienst X. „Zwei belarussische Staatsbürger wurden festgenommen“, fügte Tusk hinzu.
Ein Sprecher des SOP sagte dem Fernsehsender TV24, dass zwei Betreiber der Drohne am Montag gegen 19.00 Uhr festgenommen worden seien. Deren belarussische Staatsangehörigkeit bestätigte er nicht.
Mehr dazu

Polen und NATO in erhöhter Alarmbereitschaft

Polen und seine Nato-Verbündeten sind in erhöhter Alarmbereitschaft, seitdem in der Nacht zum Mittwoch mindestens 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Mehrere davon wurden abgeschossen. Polen und seine Verbündeten verurteilten den Vorfall als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis.
Unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien kündigten als Reaktion eine Verstärkung ihres Beitrags zur Luftverteidigung Polens entlang seiner Ostgrenze zur Ukraine und Belarus, einem Verbündeten Russlands, an. (afp/red)

