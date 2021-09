Polens Präsident verhängt Notstand an der Grenze zu Belarus

Afghanische Migranten an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Foto: WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images

Polens Präsident Andrzej Duda hat wegen Flüchtlingen an der Grenze zu Belarus einen Notstand verhängt. Duda unterzeichnete am Donnerstag den von der Regierung in Warschau eingereichten Beschluss, wie ein Präsidentensprecher sagte. Die Maßnahme ist damit in Kraft. Das Parlament, das Befugnis hat, die Maßnahmen aufzuheben, wird voraussichtlich am Montag nachträglich darüber abstimmen.

Die Regelung gilt zunächst für 30 Tage und für 183 Gemeinden entlang der 418 Kilometer langen polnisch-weißrussischen Grenze. Nur Anwohnern ist der Zugang zu einem drei Kilometer breiten Streifen gestattet. Es besteht die Pflicht, einen Personalausweis bei sich zu tragen. Es ist der erste Ausnahmezustand in Polen seit der Wende 1989.

Über die Grenzen mit Belarus kamen in den vergangenen Monaten tausende Migranten aus dem Nahen Osten nach Lettland, Litauen und Polen – und somit in die Europäische Union. Brüssel geht von einer Vergeltungsaktion des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko für Sanktionsbeschlüsse der EU aus. Es wird vermutet, dass die belarussischen Behörden die Migranten gezielt ins Land holen und an die Grenze schleusen.

Das Innenministerium in Warschau registrierte nach eigenen Angaben im August rund 3000 versuchte illegale Grenzübertritte. Polen verlegte in den vergangenen Tagen 2000 Soldaten an die Grenze und begann mit dem Bau eines Stacheldrahtzauns. Regierungschef Mateusz Morawiecki sprach von einer „ständigen Krise“ im Grenzgebiet.

Die Opposition wirft der Regierungspartei vor, das Thema aus Wahlkampfgründen „aufzubauschen“.

Die politische Debatte hatte sich zuletzt besonders an einer Gruppe von etwa 30 Migranten erhitzt, die seit knapp einem Monat in einem behelfsmäßigen Lager an der Grenze ausharren. Die Menschen stammen nach Angaben einer Hilfsorganisation aus Afghanistan. Polen hindert sie daran, Asylanträge zu stellen, denn da sich die Menschen in Belarus befinden, sollten sie auch dort Asylanträge stellen, heißt es. (afp/oz)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!