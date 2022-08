Der Tod des früheren Sowjetpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow löste international Bestürzung aus. Unklar bleibt, welche Gäste zur Beerdigung reisen werden. Viele ranghohe westliche Politiker sind aufgrund des Konfliktes um den Russland-Ukraine-Krieg mit Einreiseverboten belegt.

Er war der letzte Anführer der Sowjetunion, leitete das Ende des Kalten Krieges ein und gilt als einer der Wegbereiter der deutschen Wiedervereinigung: Im Alter von 91 Jahren ist der frühere sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow gestorben. Der Friedensnobelpreisträger starb am Dienstag „nach langer schwerer Krankheit“, wie das Zentralkrankenhaus in Moskau nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen mitteilte.

Russlands Präsident Wladimir Putin sprach Gorbatschows Angehörigen sein „tiefstes Beileid“ aus, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mitteilte. „Am Morgen wird er seiner Familie und seinen Freunden ein Kondolenztelegramm schicken.“

Deutsche Politiker würdigten Gorbatschow kurz nach Bekanntwerden seines Todes. „Deutschland bleibt ihm verbunden, in Dankbarkeit für seinen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit, in Respekt für seinen Mut zur demokratischen Öffnung und zum Brückenschlag zwischen Ost und West, und in Erinnerung an seine große Vision von einem gemeinsamen und friedlichen Haus Europa“, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Kondolenzschreiben.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schrieb auf Twitter:

Ohne MichaIl Gorbatschow wären die friedlichen Revolutionen in den Ländern des Ostblocks, bei uns, so nicht denkbar gewesen. Seine Worte haben uns, haben mich, ermutigt, stark gemacht. Ich verbeuge mich vor seiner Leistung, vor seinem Leben und denke an seine Familie u Freunde. pic.twitter.com/IvCX5ITwBm

Gorbatschow habe sich „in Schicksalsmomenten unserer Geschichte von Frieden und der Verständigung zwischen den Menschen leiten lassen“, schrieb Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Mittwochmorgen auf Twitter. „Das Ende des Kalten Kriegs und die deutsche Einheit sind sein Vermächtnis. Wir trauern um einen Staatsmann, dem wir dafür ewig dankbar sind.“

Für Karl Lauterbach (SPD) sei es von Anfang an klar, dass Gorbatschow „die Welt verbessern könnte. Es ist ihm gelungen“, twitterte der Bundesgesundheitsminister. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz schrieb: „Die CDU trauert um einen Staatsmann, dem Deutschland vertrauen konnte und der uns vertraut hat.“

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erklärte, Deutschland habe Gorbatschow viel zu verdanken.

Auch international löste die Nachricht von Gorbatschows Tod große Bestürzung aus. UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnet den Friedensnobelpreisträger als „einzigartigen Staatsmann, der den Gang der Geschichte verändert hat“. „Er hat mehr als jeder andere für ein friedliches Ende des Kalten Krieges getan.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Gorbatschow habe „eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs“ gespielt und „den Weg für ein freies Europa“ geebnet.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.

This legacy is one we will not forget.

R.I.P Mikhail Gorbachev

