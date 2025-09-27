Nicht identifiziert
Erneut Drohnen über Dänemarks größtem Militärstützpunkt gesichtet
Es gibt erneut Drohnen-Vorfälle, wie Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen gestern schon ankündigte. Sie sagte, dass sich diese häufen könnten.
Die dänischen Behörden haben einen erneuten Drohnen-Vorfall gemeldet. Über dem größten Militärstützpunkt des Landes seien am Freitagabend mehrere Stunden lang zwei nicht identifizierte Drohnen gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag mit Blick auf die Militärbasis Karup. Demnach war unklar, woher die Flugkörper kamen.
Zuvor über 4 Flughäfen
Schon in der Nacht zu Mittwoch und Donnerstag sind Drohnen unbekannter Herkunft über mehreren dänischen Flughäfen entdeckt worden, bevor sie die Orte von selbst wieder verlassen haben, sagte die dänische Polizei.
Betroffen waren demnach die Flughäfen Aalborg, Esbjerg und Sönderborg sowie der Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup.
Abschuss nicht möglich
Der Flughafen Aalborg im Norden Dänemarks, einer der größten des Landes nach Kopenhagen, wurde geschlossen und erst einige Stunden später wieder geöffnet.
Es sei nicht möglich gewesen, die Drohnen abzuschießen, erklärte der Polizeichef von Nordjütland, Jesper Böjgaard Madsen.
Der Polizei zufolge flogen die Drohnen „mit Lichtern“. Sie seien „vom Boden aus“ beobachtet worden. Um welche Art Drohnen es sich handelte, sei allerdings noch unklar. Auch das Motiv ist demnach ungeklärt. (afp/red)
