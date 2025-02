Polizei in Alaska: Kleinflugzeug mit zehn Menschen vermisst

Ein Kleinflugzeug mit zehn Menschen an Bord ist im US-Bundesstaat Alaska im Nordwesten des Landes als vermisst gemeldet worden. Das Flugzeug der Fluglinie Bering Air sei zwischen den Städten Unalakleet und Nome unterwegs gewesen, erklärte die Polizei am Donnerstag (Ortszeit).

Das Flugzeug vom Typ Cessna Caravan mit neun Passagieren und einem Pilot an Bord sei um 16:00 Uhr (Ortszeit, 2:00 Uhr MEZ) als verspätet gemeldet worden, erklärte die Polizei.

Rettungskräfte suchen

Rettungskräfte suchen nun laut der Polizei nach den letzten bekannten Koordinaten des Fluges, der auf seiner 235 Kilometer langen Flugstrecke den Norton Sound überquerte, eine Bucht des Beringmeers an der Westküste Alaskas.

Zuletzt war es in den USA vermehrt zu Flugzeugunglücken gekommen. Am 30. Januar war in Washington ein Passagierflugzeug in der Luft mit einem Helikopter der US-Armee kollidiert, wobei 67 Menschen ums Leben kamen.

Zwei Tage später stürzte ein Kleinflugzeug im Stadtgebiet von Philadelphia ab, sieben Menschen kamen ums Leben und 19 weitere wurden verletzt. (afp/red)