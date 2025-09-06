Potenzieller Kaiser: Prinz Hisahito tritt in Zeremonie ins Erwachsenenleben ein

Der 19-Jährige Prinz Hisahito bekam bei der Zeremonie mit dem Namen Kakan-no-Gi, die den Beginn seines royalen Erwachsenenlebens markiert, eine schwarze Krone aus Lack und Seide aufgesetzt.

Gekleidet in das traditionelle gelbe Gewand eines minderjährigen Mitglieds der kaiserlichen Familie verbeugte er sich vor Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako und bedankte sich für das Geschenk. „Ich werde meine Pflichten erfüllen und bin mir der Verantwortung als erwachsenes Mitglied der kaiserlichen Familie bewusst“, sagte er seinen Eltern bei der Zeremonie in Tokio, an der zahlreiche Mitglieder der kaiserlichen Familie sowie andere Angehörige teilnahmen.

Anschließend tauschte Hisahito das gelbe gegen ein dunkles Gewand, das traditionell von erwachsenen Angehörigen des japanischen Monarchen getragen wird. Er stieg in eine Kutsche, um an weiteren Zeremonien teilzunehmen.

Hisahito ist der Sohn von Kronprinz Akishino, dem jüngeren Bruder von Kaiser Naruhito, und Kronprinzessin Kiko. Als einziger Neffe von Naruhito steht er nach seinem Vater auf Platz zwei der Thronfolge, weil nach einem seit 1947 geltenden Gesetz nur Männer den japanischen Thron besteigen dürfen. Die Tochter von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako, die 23-jährige Prinzessin Aiko, kommt daher nicht in Betracht. Auch Hisahitos ältere Schwestern werden übergangen.

In Japan wird seit Jahrzehnten über die strenge Thronfolgeregelung diskutiert. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo sind 90 Prozent der Japanerinnen und Japaner offen für eine Frau an der Spitze des Kaiserhauses. Vor allem Abgeordnete der regierenden Konservativen wollen jedoch strikt an der patrilinearen Thronfolge festhalten. (afp)