Ausland Sechsjährige Amtszeit

Präsidentschaftswahl in Venezuela – Oppositionskandidat in Umfragen vor Maduro

In Venezuela finden am Sonntag Präsidentschaftswahlen statt. Der äußerst umstrittene Amtsinhaber Nicolás Maduro bewirbt sich um eine dritte, sechsjährige Amtszeit in dem südamerikanischen Land.