Drei Tage wird gefeiert

Prinz Guillaume wird neuer Großherzog von Luxemburg

Am 3. Oktober übergibt Großherzog Henri als Staatschef nach 25 Jahren den Thron an seinen Sohn Guillaume. Staatschefs und gekrönte Häupter werden erwartet.

top-article-image

Der Thronwechsel ist für Luxemburg ein großes Ereignis.

Foto: Harald Tittel/dpa

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Luxemburg steht vor einem Thronwechsel. An diesem Freitag (3. Oktober) dankt Großherzog Henri nach 25 Jahren ab und übergibt die Amtsgeschäfte an seinen ältesten Sohn Guillaume. Der Wechsel kommt nicht überraschend: Schon vor einem Jahr hatte Henri (70) seinen Sohn zum Stellvertreter ernannt. Luxemburg ist das zweitkleinste Land der EU und zählt rund 670.000 Einwohner.
Prinz Guillaume wird der siebte Großherzog von Luxemburg – dem einzigen noch heute bestehendem Großherzogtum der Welt. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog. Er nimmt repräsentative Aufgaben wahr. Zudem verkündet er Gesetze.
Der 43-Jährige hat Politikwissenschaft in Großbritannien und Frankreich studiert und zuvor eine Offiziersausbildung an der britischen Militärakademie Sandhurst absolviert. Seit Oktober 2012 ist der bisherige Erbgroßherzog mit Prinzessin Stéphanie (41) verheiratet, die aus einer belgischen Adelsfamilie stammt. Die beiden haben zwei Söhne.

Auch Königspaare kommen zur Zeremonie

Zur Thronbesteigung haben sich mehrere Staatschefs aus Europa angekündigt, darunter auch Königspaare. Aus den Niederlanden reisen König Willem-Alexander, Königin Máxima und Thronfolgerin Catharina-Amalia an.

(l-r) Prinz Sebastien, Prinz Noah und Prinz Felix von Luxemburg, Erbgroßherzog Guillaume von Luxemburg, Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, Großherzog Henri von Luxemburg, Erbgroßherzogin Stephanie von Luxemburg, Prinz Louis von Luxemburg und Prinz Gabriel von Luxemburg bei der Te-Deum-Messe in der Kathedrale während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in der Philharmonie am 23. Juni 2025 in Luxemburg.

Foto: Patrick van Katwijk/Getty Images

Aus Belgien kommen König Philippe, Königin Mathilde und deren Tochter, Kronprinzessin Elisabeth. Zum Galadinner haben sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angesagt.
Die Feierlichkeiten ziehen sich über drei Tage. Am 3. Oktober steht die offizielle Zeremonie mit der Vereidigung des neuen Großherzogs im Mittelpunkt.
Danach wird er sich mit Gattin Stéphanie auf dem Balkon des großherzoglichen Palastes in Luxemburg-Stadt zeigen und später auf dem großen Platz vor dem Rathaus durch die Menschenmenge gehen. Am 4. Oktober besucht der Großherzog mehrere Städte im Land, am 5. Oktober folgt ein Gottesdienst. (dpa/red)

