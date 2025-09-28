Pro-EU oder pro-Moskau? Ein kleines Land wählt ein neues Parlament

In Moldau entscheiden die Bürger am Sonntag über ihr künftiges Parlament und damit über eine weitere Annäherung an die EU oder eine Hinwendung zu Russland. In den meisten Umfragen führt die pro-europäische Partei PAS von Staatschefin Maia Sandu, der Wahlausgang ist offen.

Sandu wirft Moskau massive Wahlbeeinflussung vor, auch die EU-Kommission sprach vorab von einer „beispiellosen Desinformationskampagne“ Russlands in dem an die Ukraine grenzenden Land. Moskau weist die Vorwürfe zurück. Moldau ist eine ehemalige Sowjetrepublik.

Um die 101 Parlamentssitze bewerben sich rund 20 Parteien sowie einige unabhängige Kandidaten. Die Wahllokale sind bei 21:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr MESZ) geöffnet.

Der oppositionelle Patriotische Block wirft der Regierungspartei vor, durch den Bruch mit Moskau die wirtschaftliche Lage verschlechtert und die Gaspreise in die Höhe getrieben zu haben. Das Regierungslager warnt, im Falle einer pro-russischen Regierung drohten die Moldauer für den Ukraine-Krieg instrumentalisiert zu werden.

Die moldauische Präsidentin Maia Sandu am 4. Juli 2025 nach dem EU-Moldau-Gipfels in Chisinau. Foto: Elena Covalenco/AFP via Getty Images

Für den Ausgang der Wahl wird auch die Wahlbeteiligung entscheidend sein – insbesondere bei den im Ausland lebenden Moldauern, die eher pro-europäisch eingestellt sind, sowie in der abtrünnigen Region Transnistrien, wo das pro-russische Lager dominiert.

Ein Staat von der Größe NRWs

Die Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und dem EU-Land Rumänien. In dem Staat von der Größe Nordrhein-Westfalens leben rund 2,4 Millionen Menschen.

Die überwiegend russischsprachige Region Transnistrien an der Grenze zur Ukraine spaltete sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von Moldau ab. In einem Krieg um den schmalen Landstreifen griff die russische Armee zugunsten der Separatisten ein. Seitdem sind dort rund 1500 russische Soldaten stationiert.

Straßenszene in Tiraspol in der Transnistrien-Region. Foto: picture alliance / Monika Skolimowska/dpa

Moskau unterstützt die Region mit schätzungsweise 465.000 Einwohnern auch wirtschaftlich, indem es kostenlos Gas liefert. Pro-russische Separatisten baten Moskau um Schutz vor Moldau.

EU-Partnerschaftsabkommen für Sicherheit und Verteidigung

Die moldauische Regierung sucht eine enge Anbindung an die EU. Das Land hat seit Juni 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Im Juni 2024 begannen die Beitrittsverhandlungen, die sich allerdings über Jahre oder gar Jahrzehnte hinziehen können.

Als erstes Land überhaupt unterzeichnete Moldau mit der EU auch ein Partnerschaftsabkommen in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung.

Ende August unterstrichen Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der polnische Regierungschef Donald Tusk die Solidarität der EU mit Moldau, indem sie gemeinsam an den Feierlichkeiten zum moldauischen Unabhängigkeitstag teilnahmen.

Der hochrangige Besuch aus der EU ist ein klares Zeichen der Solidarität mit der kleinen Republik Moldau in der Nachbarschaft der Ukraine. Foto: Kay Nietfeld/dpa

NATO-Partner mit Neutralitätspflicht

Schon seit 1992 ist Moldau auch Partnerland der NATO. Es wird von der westlichen Militärallianz bei der Reform und Modernisierung seiner Streitkräfte unterstützt.

Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt einen NATO-Beitritt ab. Gleichzeitig wird ein in der Verfassung festgeschriebenes Neutralitätsgebot kontrovers diskutiert, das auch ein Verbot umfasst, ausländische Truppen in Moldau zu stationieren, (afp/dpa/ks)