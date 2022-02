Pro-russische Rebellenchefs in Donezk und Luhansk ordnen „Generalmobilmachung“ an

Im Osten der Ukraine liefern sich pro-russische Separatisten seit Jahren Kämpfe mit ukrainischen Truppen. Eskaliert nun die Lage?

Die pro-russischen Rebellenführer in den selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk in der Ostukraine haben eine „Generalmobilmachung“ angeordnet. „Heute habe ich ein Dekret über die Generalmobilmachung unterzeichnet“, sagte der Rebellenchef in Donezk, Denis Puschilin, in einer am Samstag veröffentlichten Video-Botschaft.

Er rief die Bürger, die Reservisten seien, auf, „in die Einschreibebüros des Militärs zu kommen“. Zudem warfen sich die ukrainische Armee und die pro-russischen Rebellen am Samstag gegenseitig schwere Verstöße gegen die Waffenruhe vor.

Puschilin beteuerte in dem Video, seine Soldaten hätten von der Ukraine geplante Angriffe vereitelt. Die ukrainische Armee setze ihre Angriffe fort. „Zusammen werden wir für uns alle den Sieg erringen, den wir wünschen und verdienen“, sagte der Rebellenführer. „Wir werden den Donbas und das ganze russische Volk schützen.“

Am Samstag meldete die Ukraine 66 Schusswechsel bis 07.00 Uhr Ortszeit (05.00 Uhr MEZ). Die pro-russischen Rebellen in Donezk bezeichneten die Lage als „kritisch“. Nach Angaben der ukrainischen Armee sei einer ihrer Soldaten im Osten des Landes durch den Beschuss pro-russischer Rebellen getötet worden.

„Infolge eines Beschusses hat ein ukrainischer Soldat eine tödliche Wunde durch ein Schrapnell erlitten“, teilte das Militärkommando für die Ostukraine am Samstag mit. Die dortige Gewalt hat zuletzt deutlich zugenommen, beide Seiten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Evakuierungen in Luhansk und Donezk

Unterdessen liefen die Evakuierungen der Städte und Dörfer in den Regionen Luhansk und Donezk weiter. Nach Angaben der Donezker Separatisten vom Samstagmorgen wurden bereits mehr als 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter 2.400 Kinder. In der südrussischen Region Rostow stehen für diese Menschen Unterkünfte bereit.

Die Separatistenführungen hatten am Freitag zur Flucht aufgerufen und den Appell mit einem drohenden Angriff durch ukrainische Regierungstruppen begründet. Das ukrainische Militär hatte betont, keine Offensive gegen die Region zu planen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, es könne „keinen Zweifel geben, dass wir nun die größte Konzentration militärischer Streitkräfte in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges erleben“.

Für Samstag setzte Russland ein Großmanöver seiner Armee an, das von Putin selbst beaufsichtigt wird. Dabei sollen strategische Truppen sowie ballistische Raketen einbezogen werden, wie das Verteidigungsministerium in Moskau ankündigte. Beteiligt sein sollen die Luftwaffe, Armeeeinheiten aus dem südlichen Militärbezirk sowie die Schwarzmeer- und die Nordmeer-Flotte. (afp/dpa/dl)