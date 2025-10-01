Logo Epoch Times

Klingbeil und Reiche stellen Industriestrompreis in Aussicht

Kampf gegen Terrorismus: Verschärfung des Strafrechts geplant

Bundeswehr will deutsche Raumfahrtindustrie aufbauen

Bundesländer fordern Aussetzen von globaler Mindeststeuer

EU kündigt 4 Milliarden Euro für Drohnenbau in der Ukraine an

Trump: Hamas erhalten „3 oder 4 Tage Zeit”, um auf Israel-Friedensplan zu antworten

Polen verlängert Grenzkontrollen bis 4. April

Autozulieferer ZF will bis zu 14.000 Stellen in Deutschland streichen

Preiserhöhung im Dezember: Bahntickets werden 5,4 Prozent teurer

Erdbeben der Stärke 6,9 auf den Philippinen - mindestens 70 Tote

Mängel an Lichtanlagen auf dem Dach, Schäden an Scheiben

Protestbus „Adenauer SRP+“ von Behörden außer Betrieb gesetzt

Der sogenannte Adenauer SRP+-Bus linker Aktivisten vom Kollektiv Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) wurde aus dem Verkehr gezogen. Weil der Bus als verkehrsunsicher eingestuft wurde, darf er bis auf Weiteres nicht im öffentlichen Verkehrsraum gefahren werden.

Der Musikbus namens „Adenauer SRP+“, ein Projekt des Zentrums für Politische Schönheit, am 11. Januar 2025 bei einer Demonstration in Riesa.

Foto: Sean Gallup/Getty Images

Redaktion
Nach der umstrittenen Beschlagnahme des vom Zentrum für politische Schönheit zu Protesten genutzten Busses „Adenauer SRP+“ hat ein Gutachter das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft.
Daraufhin habe die zuständige Zulassungsbehörde Berlin den Bus außer Betrieb gesetzt, teilte die Polizei in Chemnitz am Mittwoch mit. Der Bus dürfe bis auf Weiteres nicht im öffentlichen Verkehrsraum gefahren werden. Die Beschlagnahme des Fahrzeugs sei aber aufgehoben.

Störeinsatz bei Weidel-Sommerinterview

Der Bus, auf dem eine Lautsprecheranlage installiert ist, war im Juli bei der lautstarken Störung des ARD-„Sommerinterview“ mit AfD-Chefin Alice Weidel eingesetzt worden. Am Rande des Christopher Street Day im sächsischen Döbeln beschlagnahmte die Polizei am 20. September den Bus wegen unerlaubter Ein- und Ausbauten.
Das Zentrum für politische Schönheit, das wiederholt mit Protesten und Aktionen gegen die AfD für Aufsehen sorgte, bezeichnete das Vorgehen der Polizei als Skandal.
Wie die Polizei nun mitteilte, bestätigte die Dekra Chemnitz bei einer Begutachtung vom 26. bis 29. September Mängel an den Lichtanlagen auf dem Dach, Schäden an Scheiben sowie bewegliche Aufbauten, welche die Fahrzeughöhe sowie -breite unzulässig verändern und die Stabilität des Fahrzeugs berühren würden.
Der Gutachter habe das Fahrzeug daraufhin als verkehrsunsicher eingestuft. (afp/red)

