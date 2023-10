Putin besucht militärisches Hauptquartier für die Ukraine-Offensive

Russlands Präsident Wladimir Putin war neulich zum Seidenstraßen-Gipfel in Peking. Foto: Parker Song/Kyodo News Pool via AP/dpa

in Rostow am Don

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das für die Ukraine-Offensive zuständige militärische Hauptquartier in Rostow am Don besucht.

Auf seinem Rückweg von der Stadt Perm am Uralgebirge habe Putin einen Zwischenstopp „im Hauptquartier der russischen Streitkräfte“ in der südrussischen Stadt eingelegt, teilte der Kreml am Freitag in Moskau mit. Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Putin dort zur Lage der im Februar 2022 gestarteten Offensive in der Ukraine informiert.

Der Besuch erfolgte nur kurze Zeit nach der Ankündigung Kiews, aus den USA erhaltene ATACMS-Raketen erstmals in dem Konflikt eingesetzt zu haben. Putin sagte daraufhin, dass die Waffen mit einer Reichweite von 165 Kilometern keinen Einfluss auf die Lage an der Front hätten und nur das „Leid“ der Ukraine verlängerten.

Das nahe der Grenze zur Ukraine gelegene Rostow am Don ist eines der operativen Zentren der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Zuletzt hatte Putin das Hauptquartier in der Stadt im August und zuvor im März besucht. (afp)