Putin empfängt Lukaschenko in Sotschi

Foto: SERGEI ILYIN/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Der russische Präsident Wladimir Putin am 14. Mai 2021. Foto: SERGEI ILYIN/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Inmitten der weltweiten Empörung über die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine als Mittel zur Festnahme eines belarussischen Journalisten trifft Russlands Staatschef Wladimir Putin am Freitag den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Der Kreml-Chef empfängt Lukaschenko in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi. Putin gilt als letzter starker Verbündeter des Machthabers in Minsk, der im vergangenen Jahr Anti-Regierungs-Proteste brutal niederschlagen ließ.

Der im Exil lebende Journalist und Oppositionelle Roman Protassewitsch und seine aus Russland stammende Freundin Sofia Sapega waren am Sonntag auf dem Weg von Athen nach Vilnius nach einer erzwungenen Flugzeuglandung in Minsk festgenommen worden. Der Vorfall hatte international Empörung hervorgerufen und die EU zu weiteren Sanktionen gegen Belarus veranlasst. Einige Beobachter gehen davon aus, dass der Kreml Lukaschenko bei der Aktion gegen Protassewitsch unterstützt hat. (afp)

