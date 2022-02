Putin: „Keine Aussichten“ mehr für Umsetzung der Minsker Abkommen

Der Nervenkrieg um die Ukraine spitzt sich immer weiter zu. Russlands Präsident Wladimir Putin sieht keine Chancen mehr für eine Umsetzung der Minsker Abkommen und erwägt, die Unabhängigkeit der Separatisten in der Ostukraine anzuerkennen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die zunehmenden Spannungen in der Ukraine-Krise als „ernste, sehr große Bedrohung“ für sein Land bezeichnet. Die Ukraine werde als „Instrument der Konfrontation“ gegen Moskau genutzt, sagte er am Montag bei einem Treffen des nationalen Sicherheitsrats in Moskau. Putin versicherte, dass Russlands Priorität „nicht Konfrontation, sondern Sicherheit“ sei.

Hingegen werfen westliche Vertreter – allen voran die USA – Moskau seit Tagen vor, nach einem Vorwand für einen Angriff auf die Ukraine zu suchen. Eine Zunahme der Gewalt in der Ostukraine, wo die Armee seit 2014 gegen pro-russische Separatisten kämpft, könnte demnach als ein solcher Vorwand dienen.

Bei einem möglichen Einmarsch in die Ukraine würde Russland nach Ansicht der USA eine besonders brutale Strategie wählen, um die Bevölkerung im Nachbarland zu „zermalmen“. Erkenntnisse der US-Geheimdienste würden darauf hinweisen, „dass es sogar eine besonders drastische Form der Brutalität“ geben könnte.

Nach Angaben der USA führt Russland bereits eine Liste von Ukrainern, die im Falle einer Invasion „getötet oder in Lager geschickt werden“ sollen. In einem Brief an UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet, der von der US-Botschafterin bei der UNO in Genf, Bathsheba Nell Crocker, unterzeichnet ist, warnt Washington auch davor, dass eine russische Invasion Menschenrechtsverletzungen wie Entführungen oder Folter nach sich ziehen könnte.

Entscheidung über Anerkennung der Separatisten noch am Montag

Unterdessen haben die Separatisten-Führer der beiden Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine Putin dazu aufgefordert, ihre Unabhängigkeit anzuerkennen. „Ich bitte darum, die Souveränität und Unabhängigkeit der Volksrepublik Luhansk anzuerkennen“, sagte Rebellenführer Leonid Pasetschnik am Montag in einer Videobotschaft, die im russischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Auch Denis Puschilin, Separatistenführer der Volksrepublik Donezk, bat Russland um diesen Schritt.

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Ostukraine kündigte Russlands Präsident am Montagnachmittag an, über die Forderung nach Anerkennung nachzudenken. „Ich habe Ihre Meinungen gehört, die Entscheidung wird heute getroffen“, sagte Putin

Der Kreml-Chef sieht zudem keine Chancen mehr für eine Umsetzung der Minsker Abkommen, durch die die Ostukraine befriedet werden sollen. „Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass es keine Aussichten“ für die Abkommen gibt, sagte Putin am Montag

In den von Deutschland und Frankreich 2014 und 2015 vermittelten und gemeinsam mit der Ukraine und Russland vereinbarten Minsker Abkommen hatten sich die Konfliktparteien in der Ostukraine zu mehreren Schritten verpflichtet, um eine Friedenslösung in dem Konflikt zu erreichen.

Russland wirft der Ukraine Grenzverletzung vor

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich immer weiter zu. Am Montag tötete die russische Armee nach eigenen Angaben fünf ukrainische „Saboteure“ auf eigenem Boden. Russland warf der Ukraine die Zerstörung eines Grenzpostens und eine Grenzverletzung vor.

Die von ukrainischem Gebiet aus abgefeuerte Granate habe den Posten „vollständig zerstört“, berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Geheimdienst FSB, der auch für den Grenzschutz verantwortlich ist.

Die ukrainische Armee erklärte, sie habe keine Granate auf den russischen Grenzposten abgefeuert, und warf Moskau „Falschnachrichten“ vor. Kiew dementierte auch die Angaben zu der angeblichen Grenzverletzungen: „Kein einziger unserer Soldaten hat die Grenze zur Russischen Föderation überquert, und kein einziger ist heute getötet worden“, sagte ein Vertreter des Innenministeriums. (afp/dts/dl)