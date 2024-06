Putin nennt westliche Waffenlieferungen „sehr gefährlich“ und übt Kritik an Deutschland

„Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet sind immer schlecht“, sagte Putin am Mittwoch vor Journalisten in St. Petersburg. „Noch schlimmer ist es, wenn diejenigen, die sie liefern, nicht nur Waffen liefern, sondern sie auch kontrollieren. Dies ist ein sehr ernster und sehr gefährlicher Schritt.“

Putin sagte mit Blick auf Deutschland, dass das Auftauchen der „ersten deutschen Panzer auf ukrainischem Boden“ aufgrund der historischen Belastung durch den Zweiten Weltkrieg „bereits einen moralischen und ethischen Schock in Russland ausgelöst“ habe. Wenn die deutschen Behörden heute sagten, dass es „weitere Raketen geben wird, die Ziele auf russischem Territorium treffen werden, zerstört das definitiv die deutsch-russischen Beziehungen“, fügte er hinzu.

Als Reaktion auf eine von Moskau gestartete Offensive in der nordöstlichen Region Charkiw hatten einige westliche Länder der Ukraine kürzlich erlaubt, von ihnen gelieferte Waffen gegen Ziele im russischen Grenzgebiet einzusetzen, darunter die USA und Deutschland. Putin hatte bereits Ende Mai mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte der Westen der Ukraine grünes Licht für den Einsatz seiner Waffen gegen Ziele in Russland geben.

Putin bekräftigte am Mittwoch erneut, dass nicht Russland „den Krieg in der Ukraine ausgelöst“ habe. Stattdessen machte er die pro-westliche Revolution in der Ukraine im Jahr 2014 dafür verantwortlich, auf die die russische Annexion der Krim und Kämpfe in der Ostukraine zwischen Kiewer Streitkräften und pro-russischen Separatisten folgten. „Jeder denkt, dass Russland den Krieg in der Ukraine ausgelöst hat“, sagte Putin. „Ich möchte betonen, dass niemand im Westen, in Europa, sich daran erinnern will, wie diese Tragödie begonnen hat.“ (afp)