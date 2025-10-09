Logo Epoch Times

vor 12 Minuten

Deutschland verzeichnete 2024 kürzere Stromunterbrechungen als im Vorjahr

vor 32 Minuten

„Großstadtrevier“-Star Wanda Perdelwitz tödlich verunglückt

vor einer Stunde

Nordrhein-Westfalen: Über mehrere Etagen: Illegale Cannabisplantage entdeckt

vor einer Stunde

Zwei Jahre Gaza-Krieg: Durchbruch erzielt - Trump wird am Sonntag in Israel erwartet

vor einer Stunde

Autogipfel: Merz will Autos mit CO₂-Ausstoß auch nach 2035 zulassen

vor einer Stunde

Arztpraxen haften nicht für mögliche Corona-Impfschäden

vor 2 Stunden

Israelische Regierung: Palästinenserführer Barghuti wird nicht gegen Geiseln ausgetauscht

vor 3 Stunden

Ukrainische NATO-Botschafterin: Kauf von US-Waffen für Kiew „äußerst wichtig“

vor 4 Stunden

Viersitzer mit über 1.000 PS: Ferrari enthüllt Details zu erstem E-Auto „Elettrica“

vor 4 Stunden

Warken erwägt offenbar deutlich höhere Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte

Logo Epoch Times
Von Raketentrümmern getroffen

38 Tote: Putin räumt Verantwortung Russlands für Absturz von Flugzeug aus Aserbaidschan ein

Der russische Präsident Wladimir Putin hat erstmals die Verantwortung Russlands für den Absturz eines Passagierflugzeugs aus Aserbaidschan Ende 2024 eingeräumt.

top-article-image

Der russische Präsident Wladimir Putin (R) trifft sich am 9. Oktober 2025 mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew.

Foto: Grigory Sysoyev/POOL/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Donnerstag bei einem Treffen mit Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew, Russland habe am Tag des Unglücks Luftabwehrraketen gegen ukrainische Drohnen über Grosny eingesetzt. Das Flugzeug sei zwar nicht „direkt“, aber offenbar von Trümmern der „wenige Meter“ entfernt explodierten Raketen getroffen worden.
Putin räumte damit erstmals ein, dass Russland für den Absturz der Maschine verantwortlich war.

38 der 67 Menschen an Bord sind ums Leben gekommen

Die Maschine vom Typ Embraer 190 der staatlichen Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines war am 25. Dezember 2024 im Westen Kasachstans abgestürzt. Eigentlich hatte das Flugzeug von Aserbaidschans Hauptstadt Baku nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien fliegen sollen. Bei dem Unglück waren 38 der 67 Menschen an Bord ums Leben gekommen.
Mehr dazu
Das Unglück hatte für Spannungen im Verhältnis zwischen Russland und Aserbaidschan gesorgt. Alijew hatte schon kurz nach dem Absturz erklärt, das Flugzeug sei versehentlich von der russischen Luftabwehr abgeschossen worden.
Putin hatte sich zwar für den Vorfall entschuldigt und erklärt, bei einem Landesversuch der Maschine in Grosny sei die russische Luftabwehr aktiv gewesen. Er hatte bisher jedoch keine direkte Verantwortung übernommen. Bei dem Treffen mit Alijew sagte er Aserbaidschan nun eine Entschädigung und Ermittlungen gegen die Verantwortlichen zu.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.