Putin: Russland erwägt nach Trump-Aussagen Wiederaufnahme von Atomwaffentests

Russland erwägt nach den Worten von Präsident Wladimir Putin die Wiederaufnahme von Atomwaffentests, falls die USA dies wie von US-Präsident Donald Trump angekündigt tun sollten.

Vorbereitungsarbeiten

Bei einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates wies Putin am Mittwoch die zuständigen Sicherheitsbehörden an, „zusätzliche Informationen zu dem Thema zu sammeln“ und „Vorschläge zum möglichen Start von Vorbereitungsarbeiten für Atomwaffentests zu machen“. Die Aussagen von Putin wurden vom russischen Fernsehen übertragen.

US-Präsident Trump hatte zuvor das Pentagon angewiesen, „unverzüglich“ damit zu beginnen, die US-Atomwaffen „zu testen“. Später sagte Trump, eine Wiederaufnahme der Tests sei aufgrund der Testprogramme anderer Staaten „angemessen“.

Unklar war zunächst, ob Trump Tests mit nuklearen Sprengköpfen angeordnet hatte oder mit Waffensystemen, die mit solchen Sprengköpfen bestückt werden können. Der letzte US-Waffentest mit nuklearen Sprengköpfen erfolgte im Jahr 1992 im US-Bundesstaat Nevada.

Putin bezeichnete die Erklärungen Trumps als „ernste Angelegenheit“. Der letzte Atomwaffentest Moskaus geht auf das Jahr 1990 zurück, kurze Zeit vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. (afp/red)