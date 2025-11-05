Logo Epoch Times

Nationaler Sicherheitsrat beschließt Aktionsplan - zuerst Abwehr hybrider Bedrohungen

WHO startet Impfaktion für 44.000 Kinder im Gazastreifen

Razzia: 450 Ausländer für Schwarzarbeit eingeschleust - Bauunternehmer verhaftet

Digitaler Führerschein soll Ende 2026 eingeführt werden - Gesetzentwurf beschlossen

Britische Behörden lassen erneut Häftling irrtümlich frei

Leichen von Frau und zwei Kindern in Stuttgarter Wohnung gefunden

Urteil: Für die Abschiebung von zwei Syrern entschieden - es droht keine Gefahr mehr

Herrenausstatter Wormland meldet erneut Insolvenz an

Autofahrer in Frankreich fährt „absichtlich“ Fußgänger und Radfahrer an

Von Abu Dhabi bis zur Türkei: In- und ausländische Akteure im Sudan

Logo Epoch Times
Testprogramme

Putin: Russland erwägt nach Trump-Aussagen Wiederaufnahme von Atomwaffentests

Amerika sieht sich nach Andeutungen durch Atomwaffentests aus dem Ausland gezwungen, selbst Tests durchzuführen. Daraufhin meldet sich der russische Präsident ebenfalls zu Wort.

top-article-image

Kremlchef Putin. (Archivbild)

Foto: Maxim Shipenkov/Pool EPA via AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Russland erwägt nach den Worten von Präsident Wladimir Putin die Wiederaufnahme von Atomwaffentests, falls die USA dies wie von US-Präsident Donald Trump angekündigt tun sollten.

Vorbereitungsarbeiten

Bei einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates wies Putin am Mittwoch die zuständigen Sicherheitsbehörden an, „zusätzliche Informationen zu dem Thema zu sammeln“ und „Vorschläge zum möglichen Start von Vorbereitungsarbeiten für Atomwaffentests zu machen“. Die Aussagen von Putin wurden vom russischen Fernsehen übertragen.
US-Präsident Trump hatte zuvor das Pentagon angewiesen, „unverzüglich“ damit zu beginnen, die US-Atomwaffen „zu testen“. Später sagte Trump, eine Wiederaufnahme der Tests sei aufgrund der Testprogramme anderer Staaten „angemessen“.
Mehr dazu
Unklar war zunächst, ob Trump Tests mit nuklearen Sprengköpfen angeordnet hatte oder mit Waffensystemen, die mit solchen Sprengköpfen bestückt werden können. Der letzte US-Waffentest mit nuklearen Sprengköpfen erfolgte im Jahr 1992 im US-Bundesstaat Nevada.
Putin bezeichnete die Erklärungen Trumps als „ernste Angelegenheit“. Der letzte Atomwaffentest Moskaus geht auf das Jahr 1990 zurück, kurze Zeit vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. (afp/red)

