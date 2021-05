Putin will den Gegnern Russlands „die Zähne ausschlagen“

Foto: SERGEI ILYIN/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Der russische Präsident Wladimir Putin am 14. Mai 2021. Foto: SERGEI ILYIN/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor dem Hintergrund der Spannungen mit dem Westen eine drastische Warnung ausgesprochen. „Alle wollen uns beißen oder etwas wegschnappen. Aber sie sollten wissen, dass wir jenen, die das versuchen, die Zähne ausschlagen werden, damit sie nicht mehr beißen können“, sagte Putin am Donnerstag auf einer Regierungssitzung in Moskau.

Selbst nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 sei einigen Russland immer noch zu groß, fügte er hinzu. „In der Tat ist das Potenzial kolossal, und sein Territorium ist nach wie vor das größte der Welt.“

An wen sich seine Warnungen richteten, sagte der Präsident nicht. Er betonte jedoch, es sei wichtig, die Streitkräfte zum Schutz des Landes zu stärken. In diesem Zusammenhang rühmte er auch die jüngst entwickelten russischen Waffen wie die Hyperschall-Rakete vom Typ Awangard.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen befinden sich derzeit auf einem historischen Tiefpunkt. Ursache ist Russlands Agieren in den Konflikten in der Ostukraine und in Syrien. Zudem beschuldigen westliche Staaten Moskau der Wahlbeeinflussung, der Spionage und mehrerer Cyberattacken.

Als „positives Signal“ wertete der Kreml hingegen die Entscheidung der US-Regierung, auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu verzichten. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!