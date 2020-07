USA: Randalierer in Portland legen erneut Brände und schießen Feuerwerkskörper ab – Polizei benutzt Tränengas

Die gewalttätigen Ausschreitungen in Portland, Oregon halten an. Vergangene Nacht (23.7.) musste die Bundespolizei massiv einschreiten, nachdem Randalierer erneut Brände gelegt hatten.

Beamte der Bundespolizei feuerten Tränengas und andere Munition ab, um die Menschenansammlungen unter Kontrolle zu bekommen. Randalierer hatten kommerzielle Feuerwerkskörper in ein Bundesgerichtsgebäude geschossen und Brände direkt vor dem Gebäude gelegt.

Die Polizisten gaben mehrere Warnungen ab, sich zu zerstreuen, bevor sie zu den Maßnahmen greifen mussten.

Tausende versammelten sich vor dem Mark-O.-Hatfield-Gerichtsgebäude, einem Bundesgebäude, das seit Wochen nachts im Visier ist.

Die Menschen in der Menge versuchten, den Zaun niederzureißen, der vor einigen Tagen um das Gerichtsgebäude errichtet worden war. Die Randalierer benutzten Sägen, Drahtschneider und andere Werkzeuge; zu anderen Zeiten versuchten sie, den Zaun mit brutaler Gewalt von seinem Fundament zu reißen.

Ein Teil des Zauns wurde schließlich durchbrochen, und mehrere Personen drangen in das Innere der Umzäunung ein. Innerhalb des eingezäunten Bereichs wurden mehrere Brände gelegt.

One of their many tactics. pic.twitter.com/S0D4b12Gn5

It’s 12:10 a.m now – protestors are getting more agitated and trying to physically tear down the barricade.

No tear gas has been fired yet. pic.twitter.com/ZrClIR1wYA

— Bowen Xiao (@BowenXiao_) July 24, 2020