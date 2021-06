Rede auf Gipfeltreffen: US-Präsident Biden verwechselt Syrien mit Libyen – drei Mal

US-Präsident Joe Biden nimmt an einem EU-US-Gipfel im Hauptsitz der Europäischen Union in Brüssel am 15. Juni 2021 teil. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Joe Biden, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, versprach sich mehrmals auf dem G7-Gipfel. Er verwechselte Syrien mit Libyen – und dies drei Mal.

Der Präsident sprach über eine mögliche Zusammenarbeit mit Russland bei der Bereitstellung „lebenswichtiger Hilfe“ für „Libyen“ – eine „Bevölkerung, die in echten Schwierigkeiten steckt“, sagte Biden auf einer Pressekonferenz zum Abschluss des G7-Gipfels in Cornwall, England, am Sonntag.

WATCH: Joe Biden confuses Syria with Libya THREE TIMES. pic.twitter.com/8iewTindfr — RNC Research (@RNCResearch) June 13, 2021

Er sagte, Russland habe im Syrien-Konflikt durch seine Einmischung mehr Schaden angerichtet als Gutes getan – aber auch da sagte Biden wieder Libyen statt Syrien.

„Solange sie dort sind, ohne die Fähigkeit zu haben, für eine gewisse Ordnung in der Region zu sorgen“, könne Russland keine Stabilität erreichen. Es müssten erst grundlegende wirtschaftliche Bedürfnisse für die Menschen bereitgestellt werden. „Ich hoffe, dass wir eine Übereinkunft treffen können, wo wir das Leben der Menschen – zum Beispiel in ‚Libyen‘ – retten können“, so Biden in seiner Rede über Syrien.

Dann forderte Biden Russland auf, in „Libyen“ zu investieren, weil „sie schon dort sind“ – wo er die beiden Länder ein drittes Mal verwechselte und erneut behauptete, Russland sei in den „Libyen“-Konflikt verwickelt.

Biden sprach von der sicheren Durchreise von Flüchtlingen nach Europa und der gelieferten Nahrungsmittelhilfe für Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Beides sind Themen, die den syrischen Bürgerkrieg betreffen, nicht aber den Konflikt in Libyen.

Beobachter sind skeptisch in Hinsicht auf das Treffen mit Putin

Nach Bidens Auftritt sind Beobachter skeptisch über das bevorstehende Treffen zwischen Russlands Staatschef Wladimir Putin und dem US-Präsidenten – vor allem, weil Biden fälschlicherweise sagte, Russland sei am libyschen Konflikt beteiligt.

Bidens Berater versuchten später die offensichtlichen Ausrutscher kleinzureden. Der Präsident habe Syrien statt Libyen sagen wollen, aber Social-Media-Plattformen hätten den Patzer schnell weiterverbreitet. „Ich schätze, wenn man so viele Länder auf einmal bombardiert, ist es schwer, den Überblick zu behalten“, spottete die libanesische geopolitische Kommentatorin Sarah Abdallah über die Ausrutscher mit Blick auf Konflikte, an denen die USA beteiligt sind.

Am Dienstag traf sich Biden mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel. Am Mittwoch ist das Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Genf geplant.

Biden wird über das angespannte Verhältnis des Kremls zum Westen sprechen, darunter Cyberangriffe auf die USA, Aggressionen gegen die Ukraine und die Inhaftierung von Dissidenten. Biden bezeichnete Putin in einem Interview im März als „Mörder“. Gegenüber „NBC“ sagte Putin am 11. Juni: „Darüber mache ich mir nicht im geringsten Sorgen“. (sza)

