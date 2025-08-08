Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Chefarzt unterliegt mit Klage gegen Abtreibungsverbot

vor 10 Minuten

Biontech und Curevac beenden Patentstreit

vor 23 Minuten

Deutschland stoppt teilweise Rüstungsexporte nach Israel

vor 33 Minuten

Trump führt „Friedensgipfel“ mit den Staatsoberhäuptern von Armenien und Aserbaidschan

vor einer Stunde

Preisabstand zwischen Verbrenner und E-Autos schrumpft

vor einer Stunde

Sommerliches Wochenende – Hitzewelle mit 30 Grad rollt an

vor 2 Stunden

Apotheker klagen über Ausfälle im System für E-Rezepte

vor 2 Stunden

„Kleiderbügel-Krieg“ der chinesischen Mafia eskaliert in Europa

vor 2 Stunden

Neues Feuer nahe Los Angeles breitet sich rasant aus

vor 3 Stunden

Prozess gegen Ballweg geht in die Verlängerung

Logo Epoch Times
Niederschlagsrekord

Rekord-Regenfälle in Japan: Mehr als eine halbe Million Menschen betroffen

Rund 530.000 Menschen in Kagoshima und Miyazaki wurden wegen starker Regenfälle und Erdrutsche aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

top-article-image

Die südliche Stadt Kagoshima in Japan.

Foto: von Richard A. Brooks/afp via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Japans Behörden haben angesichts von lebensgefährlichen Regenmassen im Süden des Landes mehr als eine halbe Million Menschen zum Verlassen ihrer Häuser oder anderen Vorsichtsmaßnahmen aufgefordert.
In Kagoshima wurden „schwere Regenfälle“ erwartet, die die Region „noch nie zuvor erlebt hat“, warnte ein Vertreter der Wetterbehörde am Freitag. „Leben sind in Gefahr“, fügte er hinzu. Der Wetterdienst gab die höchste Warnstufe aus.
Örtlich wurde einem Medienbericht zufolge bereits ein erster Niederschlagsrekord vermeldet. Mehrere Gebiete waren laut Regierung überflutet.
Die Menschen sollten nicht auf die Anweisungen von lokalen Behörden warten, sondern sich von Flüssen und Abhängen entfernen, warnte der Wetterdienst. Der Katastrophenschutz rief rund 530.000 Menschen in Kagoshima und in der benachbarten Region Miyazaki dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.
In der Stadt Aira in Kagoshima wurde ein Haus durch einen Erdrutsch zum Einsturz gebracht. Zwei Menschen konnten gerettet werden, eine weitere mutmaßliche Bewohnerin wurde noch vermisst. Dem japanischen Sender NHK zufolge stützten in der Region mehrere Häuser ein.
Die heftigen Regenfälle folgen auf eine Hitzewelle in großen Teilen Japans. In dieser Woche wurde dabei ein neuer Hitzerekord von 41,8 Grad Celsius aufgestellt. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.