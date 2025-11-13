Logo Epoch Times

Eines der produktivsten Agrargebiete der Welt

Rekordregen in Argentinien: Pampa wird zum Schlammgebiet

Eine Fläche größer als Dänemark steht in Argentinien unter Wasser. Die Entwässerungsanlagen konnten den Regen nicht bewältigen. Landstraßen sind nun Kanäle, Ernten überschwemmt, Kühe finden keine Weideflächen.

top-article-image

Ein überschwemmtes Feld in der Provinz Buenos Aires, Argentinien, am 5. November 2025.

Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Rekordregenfälle haben in Argentinien Teile der Pampa, einer riesigen Graslandschaft, in regelrechte Schlamm- und Wasserflächen verwandelt.
Da die Entwässerungsinfrastruktur den Wassermassen nicht gewachsen ist, stehen derzeit nach Behördenangaben rund fünf Millionen Hektar Land unter Wasser. Das ist eine Fläche größer als Dänemark.

Felder in 9 de Julio, Provinz Buenos Aires, Argentinien, am 5. November 2025.

Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images

Bereits im März war über der Pampa ungewöhnlicher Starkregen niedergegangen, seither regnet es immer wieder. Eines der produktivsten Agrargebiete der Welt hat sich in ein Flickwerk aus Lagunen verwandelt.

Ein Pickup-Truck inmitten eines durch Regenfälle überfluteten Feldes in der Provinz Buenos Aires, Argentinien, am 5. November 2025.

Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images

Landstraßen sind inzwischen regelrechte Kanäle, Ernten wurden überschwemmt und Kühe finden im Schlamm keine Weideflächen.
Seit Jahresbeginn fielen in der besonders betroffenen Provinz Buenos Aires mehr als 1.600 Liter Regen pro Quadratmeter – fast das Doppelte des jährlichen Durchschnitts.

Am 17. Januar 2023 herrschte Dürre und eher Trockenheit, wie hier in Arrecife in der Provinz Buenos Aires.

Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images

Vor zwei Jahren dagegen hatte die Region eine der schlimmsten Dürren seit Jahrzehnten erlebt. (afp/red)

