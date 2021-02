Republikanischer Parlamentsabgeordneter Ron Wright an Covid-19 gestorben

Der texanische US-Kongressabgeordnete Ron Wright ist nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der 67-Jährige sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Dallas gestorben, teilte das Büro des Republikaners am Montag mit. Es ist der erste Todesfall eines amtierenden US-Parlamentariers im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Wright hatte seine Covid-19-Erkrankung am 21. Januar öffentlich gemacht. Er habe milde Symptome und werde von zu Hause aus weiterarbeiten, erklärte das Mitglied des US-Repräsentantenhaus damals.

Der Zustand des Politikers verschlechterte sich jedoch erheblich; die vergangenen zwei Wochen mussten er und seine ebenfalls an Covid-19 erkrankte Frau Susan im Krankenhaus verbringen. Wright war in den vergangenen Jahren auch an Krebs erkrankt.

Wrights Kollegin Liz Cheney sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Mit Wright habe sie einen „Freund und Kollegen“ verloren, erklärte Cheney. „Rons Verpflichtung zum Dienst an der Öffentlichkeit, sein ungeheures Arbeitsethos und sein Bekenntnis zu konservativen Werten haben uns alle inspiriert“, erklärte die republikanische Abgeordnete.

Ende Dezember war der ins Abgeordnetenhaus gewählte US-Politiker Luke Letlow an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben – wenige Tage vor seiner Vereidigung. (afp)