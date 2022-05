Rettungsaktion in Nigeria: Airlines fliegen wieder

Boarding auf dem Flughafen Sam Mbakwe im Bundesstaat Owerri Imo in Nigeria. Foto: iStock

Die Aussetzung des Flugverkehrs in Nigeria ab dem 9. Mai wurde abgewendet. Die erhöhten Kerosinpreise und fehlende russische Rohstoffe machen den Unternehmen zu schaffen. Nun wurde eine Lösung gefunden.

Nigeria drohte an, wegen enorm gestiegenen Kerosinpreisen als erstes Land ab 9. Mai den Luftverkehr einzustellen. Nach einem dreistündigen Treffen in der Nationalversammlung Nigerias und mit verschiedenen Interessengruppen wurde das Vorhaben nun ausgesetzt.

Verluste der Airlines

Die Airlines Operators Association of Nigeria (AOAN) teilte vor einigen Tagen mit, „den Flugbetrieb bis auf Weiteres landesweit“ einzustellen. Nigerias 23 Fluggesellschaften sprachen davon, dass sie in den vergangenen vier Monaten Flüge subventioniert haben und seit einer Verdreifachung der Kerosinkosten diese nicht mehr übernehmen können.

„Viele Fluggesellschaften machen bereits Verluste“, sagte Victor Enwezor, Vice President of Operations des in Lagos ansässigen Reisebüros Leisure Afrique, gegenüber „Bloomberg“ in einem Telefoninterview. Jede weitere Preiserhöhung würde ihr Geschäft ruinieren.

Zu starke Preiserhöhungen der Flugtickets hätten zudem dazu geführt, dass weniger Fluggäste kommen. Trotzdem würden das die Kosten nicht decken. Andererseits könnten Vorbuchungen der Passagiere nur zu dem damals vereinbarten Preis erfolgen, um keine Verträge zu verletzen.

Regierung unterstützt die Fluggesellschaften

Der Sprecher des nigerianischen Repäsentantenhauses, Femi Gbajabiamila, erklärte nach dem Treffen in der Nationalversammlung, dass die Nigerian National Petroleum Corporation den von der AOAN ausgewählten Flugkraftstoffvermarktern temporär 6 Millionen Liter JetA1 (Kerosin) zur Verfügung stellt. Zudem sollen sie als langfristige Lösung eine Lizenz für die Einfuhr von Flugbenzin erhalten.

An dem Treffen nahmen Vertreter des Ministeriums für Erdölressourcen, des Luftfahrtministeriums, der Zentralbank von Nigeria, der nigerianischen Zivilluftfahrtbehörde, der National Petroleum Corporation und andere Verantwortliche teil.

Vanguard Nigeria News erklärt, dass die Fluggesellschaften gestiegene Kerosinpreise als Rechtfertigung für Ticketerhöhungen nutzen. Alle Unternehmen hätten Schwierigkeiten, einschließlich der Fluggesellschaften „Vielleicht suchen sie nach einer Rettungsaktion von der Regierung, weil jeder im Moment eine Art Rettungsaktion braucht“.

Russische Rohstoffe, die zur Herstellung von Kerosin oder Dieselkraftstoff verwendet wurden, sind in vielen Regionen der Welt nicht mehr verfügbar. China schränkte ebenfalls seine Exporte von Ölprodukten ein.