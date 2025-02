Rettungskräfte suchen nach Tunneleinsturz nach Überlebenden

In Indien werden nach dem teilweisen Einsturz eines Bewässerungstunnels acht Bauarbeiter gesucht. „Dies ist ein bedauerlicher Vorfall, aber wir sind entschlossen, sie sicher herauszubringen“, sagte der zuständige Minister des Bundesstaates Telangana, Uttam Kumar Reddy, am Sonntag. Rettungskräfte seien im Einsatz, um die Männer zu finden.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, als das plötzliche Einströmen von Wasser und Erde einen Teil des Tunnels zum Einsturz brachte. Arbeiter, die in der Nähe einer Bohrmaschine im Einsatz waren, konnten sich retten, doch einer Gruppe aus acht Ingenieuren und Arbeitern nahe des Tunneleingangs sitzen vermutlich im Inneren fest, wie die in dem südindischen Bundesstaat regierende Congress Partei im Onlinedienst X mitteilte.

#Telangana | Visuals of the collapsed portion of the Srisailam Left Bank Canal (SLBC) tunnel, in which at least eight workers are feared trapped.

Rescue teams that went to inspect the site have returned due to their inability to go further inside, where at least eight workers… pic.twitter.com/5WMtKGB4bN

— The Times Of India (@timesofindia) February 23, 2025