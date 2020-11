Klage in Pennsylvania gewonnen: Wahl-Beobachter können bei der Auszählung der Stimmzettel zusehen

Ein Berufungsgericht in Pennsylvania hat am Donnerstag entschieden, den republikanischen Wahl-Beobachtern das Recht zu garantieren, die Auszählung der Stimmzettel aus nicht mehr als 2 Meter Entfernung zu beobachten.

Richterin Christine Fizzano Cannon, eine Demokratin, sagte, dass mit sofortiger Wirkung „alle Kandidaten, Wahl-Beobachter oder Kandidatenvertreter gemäß 25 PS § 2650 und/oder 25 PS § 3146.8 beim Wahlkampf anwesend sein und alle Aspekte des Wahlkampfes in einem Umkreis von sechs Fuß [rund 2 Meter] beobachten dürfen, wobei sie alle COVID-19-Richtlinien einhalten müssen, einschließlich des Tragens von Masken und der Einhaltung des Mindestabstandes“.

„Ich kann nicht genug betonen, was für ein großer Sieg das ist“, sagte Justin Clark, der stellvertretende Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, gegenüber Reportern in einem Telefongespräch.

Verantwortliche der Kampagne sagten, die Beobachter seien gezwungen worden, die Auszählung der Stimmzettel aus einer Entfernung von bis zu 30 Metern zu beobachten.

„Die Wahlleiter verwendeten eine Barrikade und eine Art Sicherheitswache, um die Beobachter daran zu hindern, näher heranzukommen“, sagte Pam Bondi, eine ehemalige Generalstaatsanwältin Floridas, gegenüber Reportern in Philadelphia vor dem Pennsylvania Convention Center, wo die Stimmzettel der Abwesenden tabellarisch erfasst werden.

Trumps Kampagne plant weitere rechtliche Schritte in Bezug auf die bereits ausgezählten Stimmzettel.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Pennsylvania Judge Guarantees GOP Observers Can Watch Ballot Counts (deutsche Bearbeitung so)

