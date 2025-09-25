Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

35 Milliarden für deutsche „Sicherheitsarchitektur“ im All

vor 29 Minuten

Autozulieferer Bosch will etwa 13.000 weitere Stellen abbauen

vor 2 Stunden

Gaddafi-Gelder: Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

vor 3 Stunden

Sinkende Netzentgelte entlasten Haushalte 2026 um bis zu 100 Euro

vor 3 Stunden

92-Jährige aus Bremen überführt Telefonbetrüger nach Schockanruf

vor 4 Stunden

Großrazzia und bundesweite Festnahmen wegen Dopinghandels

vor 4 Stunden

Dirk Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

vor 4 Stunden

Palästinensische Flagge im Bundestag: Klöckner kritisiert Linken-Abgeordnete

vor 4 Stunden

EU-Kommission ermittelt gegen deutschen Softwarekonzern SAP

vor 5 Stunden

Ökonom zu Wachstumsprognose: Wie ein „Junkie, der in den Seilen hängt“

Logo Epoch Times
Der erste Anlauf im Juli ging schief

Richterwahl im Bundestag begonnen - Kandidaten brauchen Zweidrittelmehrheit

Im Bundestag ist im zweiten Anlauf die Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht angelaufen. Abgestimmt wird über die beiden von der SPD aufgestellten Juristinnen Ann-Katrin Kaufhold und Sigrid Emmenegger und den Unions-Kandidaten Günter Spinner.

top-article-image

Im ersten Anlauf ist die Richterwahl im Bundestag geplatzt. Jetzt folgt der zweite Versuch.

Foto: Michael Kappeler/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Im Bundestag ist im zweiten Anlauf die Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht angelaufen. Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) eröffnete am Donnerstagnachmittag die auf zwei Stunden angesetzte Abstimmung für die drei Kandidierenden.

Mindestens zwei Drittel der Stimmen benötigt

Abgestimmt wird über die beiden von der SPD aufgestellten Juristinnen Ann-Katrin Kaufhold und Sigrid Emmenegger und den Unions-Kandidaten Günter Spinner. Alle drei benötigen mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Damit brauchen die Koalitionsfraktionen Union und SPD Stimmen aus der Opposition.
Um nicht auf die AfD angewiesen zu sein, hoffen Union und SPD auf Linke und Grüne – beide zusammen könnten den Kandidaten zu einer Zweidrittelmehrheit verhelfen. Während die Grünen ihre Zustimmung signalisierten, ließ die Linkspartei ihr Abstimmungsverhalten beim CDU-Kandidaten Spinner noch offen.
Mit Eröffnung der Wahl ist die Koalition bereits einen Schritt weiter als beim gescheiterten Versuch im Juli. Damals war die Wahl kurzfristig abgesetzt worden, nachdem die Union ihre Zustimmung für die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zurückgezogen hatte. Brosius-Gersdorf zog ihre Kandidatur später zurück, die SPD nominierte Emmenegger nach. Der Vorgang sorgte für erhebliche Verstimmungen in der Koalition. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.