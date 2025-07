„Leider nur eine betrunkene Dummheit“

„Robin-Hood-Baum“ gefällt: Täter müssen jahrelang in Haft

Die illegale Fällung des wohl berühmtesten Baums in Großbritannien machte nicht nur viele Briten fassungslos. Die Täter wurden nun zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Was trieb sie an?