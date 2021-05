Rom will Flüchtlinge EU-weit umverteilen – Außenminister Maas stellt Aufnahme in Aussicht

Italien setzt auf eine stärkere Unterstützung der EU-Partner bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten. „Unser Ziel ist die sofortige Einführung eines provisorischen Notfallmechanismus für die Umsiedlung geretteter Migranten, der auf denselben Prinzipien des Teilens und der Solidarität basiert wie die Abkommen von Malta“, sagte Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwoch in Rom.

Die Vereinbarungen von 2019 hatten die freiwillige Umsiedlung von Migranten in etwa zehn Länder, darunter Frankreich und Deutschland, ermöglicht. Mit Berlin und Paris sei Rom bereits im Gespräch über eine Wiederbelebung dieser Kooperation, sagte Draghi.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), der sich zeitgleich am Mittwoch in Rom befand, twitterte anlässlich eines Gesprächs mit seinem Kollegen Luigi Di Maio: „Italien darf beim Thema Flucht und Migration nicht alleingelassen werden. Wir haben in der Vergangenheit Flüchtlinge aufgenommen und werden das in diesem Sinne für die Zukunft in der Bundesregierung besprechen.“ (afp)

