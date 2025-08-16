Logo Epoch Times

vor ein paar Sekunden

Hitze: Kommunale Versorger rechnen mit mehr Wasserengpässen

vor einer Stunde

Der Steuerzahlerbund schlägt weniger Beamtenprivilegien vor – Lehrerverband widerspricht

vor einer Stunde

Vier Verletzte bei Busunfall auf A24 – Ersatzverkehr zwischen Hamburg und Berlin

vor 2 Stunden

Morgenkaffee hebt die Stimmung: Studie zeigt Wirkung auf Glück und Wachheit

vor 4 Stunden

Belgrad: Proteste gegen Serbiens Präsident Vučić eskalieren – Gewalt, Brände und Festnahmen

vor 4 Stunden

KI-Chatbot führt mit Kindern mutmaßlich „romantische“ Gespräche – Ermittlungen gegen Meta

vor 4 Stunden

Neuer Testflug der SpaceX-Riesenrakete am kommenden Wochenende geplant

vor 5 Stunden

Magdeburg: Damals schon wegen Morddrohung verurteilt und für Psychiatrie empfohlen

vor 5 Stunden

Viele Pflanzen haben von teils nassem Juli profitiert

vor 5 Stunden

DIHK dämpft Erwartungen an Industriestrompreis

Logo Epoch Times
Familie Wales

Royaler Umzug: Neues Zuhause für William und Kate

Der König und die Königin in spe ziehen in Windsor um. Ihre künftige Bleibe kann man schon als kleines Schloss bezeichnen.

top-article-image

Sie haben gut lachen: Prinz William und Kate dürfen sich auf ein neues Zuhause freuen. (Archivfoto)

Foto: Chris Jackson/PA Wire/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate (beide 43) ziehen um. Das sagte ein Sprecher des Kensington-Palasts der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.
Demnach wechselt das Paar mit seinen drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), innerhalb des weitläufigen Geländes um Schloss Windsor die Bleibe.
Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage, das 1831 für die Gattin von König William IV., Königin Adelaide errichtet wurde.
Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen.

Nicht das einzige Zuhause der Familie Wales

Wann genau der Umzug stattfinden soll, sagte der Sprecher nicht. Er solle aber noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Laut der Boulevardzeitung „The Sun“ zahlen William und Kate aus eigener Tasche für die bereits begonnenen Renovierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude, das etwa 16 Millionen Pfund (etwa 18,5 Millionen Euro) wert sein soll.
Schwerfallen dürfte das der Familie Wales nicht. William übernahm mit der Rolle des Thronfolgers von seinem Vater auch das etwa eine Milliarde Pfund (etwa 1,16 Milliarden Euro) schwere Immobilien-, Grundbesitz- und Anlagenportfolio Duchy of Cornwall.
Das Anwesen in Windsor ist nicht ihr einziges Zuhause, aber das wichtigste, seit die drei Kinder die nahegelegene Lambrook School besuchen. William und Kate verfügen zudem über das Apartment 1A im Londoner Kensington-Palast sowie das Landhaus Anmer Hall in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.