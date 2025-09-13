London: Rund 110.000 Menschen demonstrieren gegen Masseneinwanderung und die Labour-Regierung

Zehntausende Menschen haben am Samstag in London gegen Migranten und für den Rücktritt der linksgerichteten britischen Labour-Regierung demonstriert. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf rund 110.000 Menschen. Zu der Veranstaltung hatte Tommy Robinson aufgerufen, der in England für seine patriotische sowie migrations- und islamkritische Haltung bekannt ist. Die von Robinson als Kundgebung für die „Meinungsfreiheit“ angekündigte Demonstration im Zentrum der britischen Hauptstadt war von einem Meer britischer Union-Jack-Fahnen geprägt.

„Ich bin kein Rassist, ich stelle nur die demografische Entwicklung fest“, sagte der 28-jährige Ritchie bei der Demo. Die Ankunft illegaler Migranten in Großbritannien bezeichnete er als „Invasion“. Für den jungen Mann, der mit drei Freunden aus Bristol nach London kam, ist Robinson ein „Held“. In diesem Sommer hatte es in Großbritannien wiederholt Demonstrationen vor Asylunterkünften gegeben, die von Robinson in den Online-Medien verbreitet wurden.

Tommy Robinson

Der 42-jährige Robinson, der mit wahrem Namen Stephen Yaxley-Lennon heißt, ist der Gründer der English Defence League, die bei Kritikern als rechtsextrem gilt. Robinson wurde bereits mehrfach verurteilt, unter anderem wegen Störung der öffentlichen Ordnung. 2018 und 2024 war er zeitweise auch im Gefängnis. Er selbst sieht sich dabei als Opfer politischer Verfolgung.

Die aus London kommende Mary Williams hielt bei der Demo ein Photo des christlich-konservativen US-Influencer Charlie Kirk, der vor wenigen Tagen bei einem öffentlichen Auftritt in den USA ermordet worden war. Sie sei „geschockt“ gewesen und habe daraufhin beschlossen, an der Demo von Robinson teilzunehmen, der im Internet ausführlich zum Tod von Kirk berichtet hatte. Zu den Unterstützern von Robinson gehört auch US-Milliardär Elon Musk.

Prominente Gäste

Die Organisatoren der Demonstration in London gaben die Teilnahme von Prominenten auch aus dem Ausland bekannt, darunter der frühere Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon. Aus Frankreich war der konservative Politiker Eric Zemmour angereist.

Mehr als 1.000 Polizisten waren am Samstag in London im Einsatz, um den friedlichen Ablauf der Demonstration sicherzustellen. Eine Gegendemo fiel deutlich kleiner aus. (afp/red)