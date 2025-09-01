Logo Epoch Times

vor 8 Minuten

Spahn und Miersch gemeinsam in der Ukraine

vor 24 Minuten

Selenskyj: Ein Verdächtiger im Mordfall Parubij gefasst

vor einer Stunde

Indonesien: Kontrollpunkte in der Hauptstadt errichtet

vor einer Stunde

„Mogelpackung“ Milka? Verbraucherschützer ziehen vor Gericht

vor 10 Stunden

UNO: Mindestens elf UN-Mitarbeiter von Huthi-Miliz im Jemen festgenommen

vor 13 Stunden

Bayrou: Bei Vertrauensabstimmung steht das „Schicksal Frankreichs“ auf dem Spiel

vor 14 Stunden

Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See

vor 15 Stunden

Merz: Ukraine-Krieg könnte noch lange dauern - Unterstützung „absolute Priorität“

vor 16 Stunden

Norwegen kauft britische Fregatten im Wert von 11,5 Milliarden Euro

vor 17 Stunden

Merz und Söder lehnen Steuererhöhungen erneut ab

Logo Epoch Times
An der Grenze zu Pakistan

Rund 250 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Bei einem Erdbeben im Osten Afghanistans sind am Sonntag kamen nach ersten Angaben mindestens 250 Menschen ums Leben. Die Stärke wird mit 6.0 angegeben.

top-article-image

Bereits 2023 wurde Afghanistan von mehreren schweren Erdbeben erschüttert (Archivfoto).

Foto: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Erdbeben im Osten Afghanistans sind nach ersten Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur „Bachtar“ mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem berichtete die von den regierenden Taliban kontrollierte Agentur von etwa 500 Verletzten in der Provinz Kunar.
Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,0. Demnach ereignete es sich gegen Mitternacht an der Grenze zu Pakistan in einer Tiefe von acht Kilometern. Es wird von zwei heftigen Nachbeben berichtet. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.

Erdstoß war auch in Kabul zu spüren

Der Erdstoß war auch in Kabul und in der rund 370 Kilometer entfernten pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu spüren, wie AFP-Journalisten berichteten.
Besonders betroffen waren die Distrikte Nurgal, Sawkay, Watapur, Manogi und Chapa Dara. Die Zahlen der Toten und Verletzten sind noch nicht endgültig, da die Kommunikation mit abgelegenen Gebieten sich schwierig gestaltete.
Infolge des Erdbebens wurden mehrere Dörfer unter Erdmassen begraben, und es wird geschätzt, dass noch Hunderte Menschen eingeschlossen sein könnten.
Afghanistan wird häufig von Erdbeben erschüttert, insbesondere in der Hindukusch-Region. In der Nähe des Gebirges treffen die Eurasische und die Indische Erdplatte aufeinander. Angesichts der oft schlechten Bausubstanz sind viele Häuser in Afghanistan nicht sonderlich stabil. Erdbeben richten oft große Schäden an.
Bei Überschwemmungen in der Provinz Nangarhar waren außerdem in der Nacht zum Samstag fünf Menschen ums Leben gekommen. (dpa/afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.