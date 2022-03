Ukrainische Großstadt Cherson unter russischer Kontrolle

Eine Frau fotografiert ein zerstörtes Unterkunftsgebäude in der Nähe eines Kontrollpunktes in Brovary. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Seit Tagen gibt es erbitterte Kämpfe in Cherson. Moskau meldet nun die Einnahme der Stadt. Es wäre die erste Großstadt, die russische Truppen seit Beginn des Krieges unter ihre Kontrolle gebracht haben.



Die russische Armee hat am Mittwoch die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine gemeldet. „Einheiten der russischen Streitkräfte haben die Regionalhauptstadt Cherson vollständig unter ihre Kontrolle gebracht“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung am Morgen. Die „zivile Infrastruktur“ und die öffentlichen Verkehrsmittel funktionierten weiterhin normal.

Die Schwarzmeer-Stadt war in den vergangenen Tagen bereits von russischen Soldaten eingekesselt worden. In der Nacht zu Mittwoch hatten russische Truppen dann die Kontrolle über den Bahnhof und den Hafen übernommen, wie örtliche Medien unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt, Ihor Kolychajew, zitierten.

Russland war am vergangenen Donnerstag in das Nachbarland einmarschiert und hatte zahlreiche ukrainische Städte angegriffen. Auch in der Nacht zu Mittwoch wurde die Offensive fortgesetzt. Unter anderem griffen russische Luftlandetruppen nach Angaben der ukrainischen Armee die zweitgrößte Stadt Charkiw an. (afp/red)