Ein Toter und drei Verletzte nach ukrainischem Angriff in Russland

Bei einem ukrainischen Angriff im Südwesten Russlands ist nach russischen Angaben ein Mensch getötet worden. Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte am Mittwoch im Messengerdienst Telegram mit, ein Mann sei im Rettungswagen gestorben, drei weitere Menschen seien verletzt worden.

Es handele sich um „die schwierigste Situation“ in seiner Region, seitdem Russlands Präsident Wladimir Putin am 24. Februar Truppen in die Ukraine entsandt habe, sagte er. Die Ukraine habe das Dorf Solochi getroffen, dabei sei ein Haus teilweise zerstört worden.

Die Mitteilung erfolgte am 77. Tag der russischen Militärkampagne.

Die Behörden im Grenzgebiet zur Ukraine werfen den ukrainischen Truppen regelmäßig Angriffe auf russischem Gebiet vor. Im April hatte Gladkow erklärt, ukrainische Hubschrauber hätten ein Treibstofflager in Belgorod attackiert. (afp/red)